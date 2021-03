Airbnb, sin beneficios, sube 175 puntos más en bolsa que Booking

Daniel Yebra Madrid

Si, por sí sola, la evolución de Airbnb en bolsa desde que debutó en Wall Street en diciembre de 2020 da auténtico vértigo, por comparación con su principal rival da mucho más.

Las acciones de la plataforma de alquiler turístico, prácticamente sin negocio, suben un 200% desde los 68 dólares de la OPV (oferta pública de venta). En ese mismo periodo, los títulos de Booking, que evitó las pérdidas en 2020 y proyecta un crecimiento espectacular hasta los casi 5.000 millones de beneficio neto en los próximos dos años, apenas avanzan un 15%.

175 puntos porcentuales de diferencia que no encuentran justificación ni en los resultados ni las expectativas de Airbnb. Las previsiones apuntan a que no cambiara los números rojos por los negros hasta 2023, cuando apenas ganará 175 millones de dólares, mientras que se estima que, de cara a ese mismo ejercicio, se espera que Booking presente un beneficio de 4.804 millones de dólares.

Airbnb logra algo de visibilidad en 2024, cuando se proyecta que ganará alrededor de 800 millones de dólares, aunque su competidor ya superará los 5.000.

Desde el primer día...

El insólito año de mercado provocado por la pandemia de coronavirus guardaba un último hito para la Historia: la sorprendente salida a bolsa de Airbnb en Wall Street. Los inversores devoraron las acciones de la plataforma online de alquiler de alojamientos pese a no tener prácticamente negocio por las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social por la crisis sanitaria y pese a estar perseguida por la regulación en casi cada ciudad del mundo.

Al mundo financiero que piensa en la nueva normalidad le cuesta volver a confiar en las empresas tradicionales -la industria de los viajes y el turismo arrastra uno de los mayores castigos en los parqués pese al rebote por las expectativas de las vacunas- y se rinde con facilidad ante la actividad digital y conectada, flirteando con la creación de burbujas como las que se han advertido en los últimos meses en compañías como el fabricante de coches eléctricos Tesla o la empresa de videoconferencias Zoom.

En el momento de su estreno en bolsa, Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4, afirmaba que la plataforma no habría atraído tanta atención en bolsa "si no hubiese una enorme masa de dinero que no sabe dónde invertir y que no puede quedarse sin invertir porque los tipos de interés están a cero o en negativo".

Airbnb vale actualmente cerca de 120.000 millones de dólares, más que las tres grandes hoteleras estadounidenses juntas, Hilton, Intercontinental y Marriot.

Sobrevaloración

Los analistas que siguen la cotización de Airbnb reconocen la sobrevaloración. El precio objetivo medio de este consenso de expertos que reúne Bloomberg se queda en 181,58 dólares.

Entre las valoraciones más pesimistas, Freedom Finance hunde la suya en 65 dólares y Morningstar en 75 dólares. Claras advertencias del riesgo de burbuja, que, eso sí, no son mayoritarias.

Los siguientes precios objetivos más bajos dentro del consenso de mercado son el de Deutsche Bank, que lo deja en 130 dólares, el de Gordon Haskett, que se queda en 136 dólares, el de Stifel, que está en 140, y el Exane BNP Paribas, que asciende ya a 148 dólares.

Los distintos problemas de la plataforma

En un informe reciente, el equipo de analistas de Citi reconoce que observa "alguna evidencia de un crecimiento más lento de lo esperado de Airbnb, lo que sugiere que la oferta de anfitriones puede verse limitada"; "y es probable que deba aumentar significativamente su relación entre ingresos y valor bruto de la reserva y simultáneamente reducir los costes para igualar los márgenes de competidores como Booking".