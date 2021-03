El petróleo se modera tras haber tocado máximos desde 2019 por un ataque a una refinería de Arabia Saudí

El petróleo se desinfla tras el arreón vivido en el inicio de la jornada. Los precios del 'oro negro' han subido hasta cerca del 2%, haciendo que el crudo Brent europeo superase los 70 dólares el barril y el West Texas norteamericano (WTI) los 67 dólares. Es más, antes de la apertura de las bolsas europeas han alcanzado precios máximos no vistos en casi dos años, desde mayo de 2019.

El repunte de este lunes se ha producido tras conocerse un ataque con drones y misiles a una refinería de Arabia Saudí, que por ahora no ha afectado a la producción de crudo del país, según ha afirmado Riad.

No obstante, la noticia ha sido suficiente para impulsar las cotizaciones. El Brent ha alcanzado hoy un precio máximo en 71,38 dólares y el petróleo americano, en 67,98 dólares.

En lo que va de año, el 'oro negro' se revaloriza con fuerza (más del 36% y más del 38% el WTI), volviendo a cotizar en niveles previos al crash por la covid-19 del año pasado.

Las alzas se vieron reforzadas la semana pasada (en la que el petróleo europeo subió casi un 5% y el estadounidense más del 7%) ante la decisión de los principales países petroleros de mantener los recortes de producción en abril.

La demanda global de crudo sigue siendo la clave

De esta forma, el Brent ya ha superado la barrera psicológica de los 70 dólares, tal y como habían anticipado en las últimas semanas diversas firmas de análisis. Entre ellas, el banco privado Julius Baer, cuyo experto Norbert Rücker ha opinado hoy que "el ciclo del petróleo parece muy avanzado".

Julius Baer: "Las naciones petroleras se arriesgan y ejercen su poder frenando la producción e inflando artificialmente los precios del petróleo"

"El mercado de petróleo se calienta" y "da señales de sobrecalentamiento", ha subrayado Rücker, que ha argumentado: "Parece que la demanda se recuperará gracias a la recuperación económica, el progreso de la vacunación [contra la covid-19] y la flexibilización de las medidas pandémicas en el mundo occidental. Las naciones petroleras se arriesgan y ejercen su poder frenando la producción e inflando artificialmente los precios del petróleo. La pregunta no es si habrá una reacción violenta [en los precios], sino desde dónde y en qué medida".

Una cautela que también han mostrado este lunes desde ING Economics: "Si bien el sentimiento en el mercado es claramente alcista, el mercado físico [de petróleo] no muestra el mismo tipo de rigidez", han advertido Warren Patterson y Wenyu Yao, analistas de la firma. "La demanda global todavía parece bastante débil", han insistido ambos expertos en un comentario en el que, no obstante, no descartan "ver más alzas a corto plazo".

En la misma línea, Norbert Rücker augura que el Brent se moverá "mucho más allá de los 70 dólares por barril hacia el verano".

"Los inversores parecen tener expectativas de una fuerte recuperación de la demanda [de crudo] durante la segunda mitad de este año. Obviamente, esto significa que si esta demanda más fuerte no se materializa a medida que avanzamos en el año, el mercado podría estar preparado para una corrección a la baja bastante fuerte", concluyen Patterson y Yao.

¿Y qué dice el análisis técnico? Pues que un retroceso del West Texas hasta los 64 dólares es "normal", según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si no consigue revolverse [al alza desde] ahí sería indicativo de que necesitaría buscar apoyo a la zona de 59 dólares", anticipa. Por tanto, los 59 dólares es el soporte que el petróleo estadounidense debe perder "para mostrar debilidad", insiste.