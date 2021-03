'Tressis Cartera Eco30' es el séptimo fondo más rentable de su categoría en febrero

El fondo asesorado por elEconomista consigue una rentabilidad del 5,69% a cierre de febrero, que le coloca en el puesto número siete de su categoría, la de renta variable de gran capitalización estilo valor, compuesta por más de 30 fondos. Desde su inicio, en octubre de 2018, ofrece un rendimiento del 10,4%.

A pesar del repunte que se ha producido en las rentabilidades de los bonos al calor de unas mayores expectativas de inflación, febrero fue un buen mes tanto para la bolsa europea como americana, que consiguieron despedir con subidas. Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, cerró el mes pasado con una rentabilidad del 5,69%, que le coloca en el puesto número siete de su categoría, la de renta variable de gran capitalización estilo valor en la que lo incluye Morningstar, compuesta por más de treinta productos.

La cartera de Tressis Cartera Eco30 mantiene un gran componente cíclico, que ha sido clave en la reconstrucción de mercado actual, en la que se ha producido una rotación desde las posiciones más defensivas hacia las más ligadas a la recuperación de la economía. Se ve en que mientras las compañías de crecimiento que integran el MSCI apenas subieron un 0,34% en febrero, las de valor (las grandes penalizadas de los últimos años) repuntaron un 4,54%.

Un 64% de rentabilidad

Tressis Cartera Eco30 recupera ya más de un 64% de rentabilidad desde el marzo del año pasado, y su precio se acerca cada más al que hasta ahora es su valor liquidativo más alto de la historia: los 114,18 euros a los que llegó a mediados de febrero del año pasado, justo antes de que el mercado se desplomase como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por el Covid-19 -la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio luz verde a este fondo en octubre de 2018-. A cierre de febrero, su valor liquidativo se situaba en los 110,4 euros, y en los primeros días de marzo ha continuado avanzando hasta los 112,37 euros -con datos hasta el pasado día 2-.

A pesar de que el camino no ha sido fácil -además de la crisis bursátil de 2020 el fondo asesorado por elEconomista también tuvo que encarar la de diciembre de 2018-, Tressis Cartera Eco30 conserva una rentabilidad del 10,4% desde su inicio. Por ponerla en contexto, se trata de la décima más alta de su categoría. Si se compara con los fondos españoles de bolsa internacional value, solo Metavalor Internacional y Bestinver Internacional han subido más (un 26,65% y un 13,32%, respectivamente). Mientras que por debajo de Tressis Cartera Eco30, desde octubre de 2018 hasta ahora, se encuentran Magallanes European Equity M (con un 3,54% de rentabilidad), Horos Value Internacional (2,29%), Azvalor Internacional (-2,13%) y Cobas Internacional C (con un -24,7%).

El fondo ofrece acceso a treinta valores de todo el mundo que se compran con un descuento por PER (número de veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) del 12% con las ganancias esperadas para este año respecto al Stoxx 600 (que defiende un multiplicador de beneficios de 17,5 veces) y del 29% frente al S&P500 (de 21,9 veces).