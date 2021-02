Bernard Arnault: El hombre que ha coronado a Louis Vuitton como la firma más poderosa de toda Europa

Si hay una marca que capitaliza mejor que nadie la imagen del lujo a lo largo y ancho de todo el planeta, esa es Louis Vuitton. Durante los últimos 20 años, la firma francesa ha logrado de la mano de sus sobrios diseños en tonos marrones con detalles dorados, convertir sus bolsos, carteras, maletas y complementos en un icono de la opulencia y la suntuosidad.

La firma francesa se ha erigido en la punta de lanza de un grupo que abarca un amplio espectro de productos que van desde el champagne, con el famoso Moët & Chandon que no falta en las fiestas más exclusivas, a los relojes automáticos más precisos de la Fórmula 1, los de la marca TAG Heuer, pasando por el resto de productos de las más de 75 marcas de renombre en todo el mundo que se encuentran bajo su paraguas -Christian Dior, Bvlgari, Dom Pérignon, Loewe, Givenchi...-.

Una estrategia que tiene como ingeniero -nunca mejor dicho, ya que su formación en la universidad politécnica de Francia así lo acredita- al que durante las últimas décadas ha estado al cargo de la compañía, su consejero delegado, la persona más rica de Francia, Bernard Arnault. El empresario galo se ha convertido por méritos propios en el hombre con un mayor patrimonio del Viejo Continente, gracias al crecimiento en ventas que su compañía ha protagonizado de manera casi ininterrumpida durante los últimos dos lustros (con la excepción de 2020) y que la ha llevado a pelear en las últimas semanas por alcanzar el cetro de empresa más valiosa de toda Europa. Un hito que no había logrado ninguna otra firma que no tuviera pasaporte suizo en las últimas dos décadas. No en vano, Nestle, Roche o incluso Novartis han copado esas posiciones durante al menos las últimas tres décadas (ver gráfico).

Ranking de las compañías más grandes de Europa

Arnault, casado desde hace casi 30 años con la pianista canadiense Hélène Mercier, se ha convertido en la cuarta persona más rica del planeta tras los multimillonarios norteamericanos Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, y tiene en su poder un patrimonio estimado en más de 113.000 millones de euros, que supone casi un 8% de todo el PIB de nuestro país. Unas cifras a las que ha llegado sorteando los efectos de las sucesivas crisis a las que se ha enfrentado la economía real en los últimos años, incluida la generada por la propagación del Covid-19.

La incidencia de la pandemia

Se cumple ya más de un año desde que se empezara a hablar de la pandemia de coronavirus en los países occidentales, y a estas alturas de 2021, muy pocos o casi ninguno puede afirmar que los efectos de la pandemia no se hayan dejado sentir también en el sector del lujo, que no ha sido, ni mucho menos, inmune a los efectos de la actual enfermedad.

De hecho, las ventas de LVMH, como las de la gran mayoría de firmas del sector, han registrado su primer descenso interanual de la última década. Un bache, que se espera sea temporal a raíz de las estimaciones de la media de firmas de inversión que cubren su evolución en el parqué.

Cada vez son más los expertos que apuntan a un crecimiento del mercado del lujo de doble dígito hasta 2025

"Independientemente de la manera en la que se materialice la recuperación del sector a corto plazo, creemos que la demanda de lujo a medio plazo no se verá afectada por la pandemia. En gran medida, porque todos los motores estructurales subyacentes de la demanda de lujo a largo plazo han permanecido totalmente intactos", señalan los analistas especializados en el ámbito del lujo de la firma alemana Berenberg. Y es que, cada vez son más los expertos que apuntan a un crecimiento del mercado del lujo de doble dígito hasta 2025, impulsado principalmente por China y las ventas digitales.

En este sentido, los expertos vaticinan que en 2021 LVMH no solo logrará superar las ganancias de 2019 y, por ende, de 2020, sino que además logrará batir todos los récords de ingresos que tenía hasta ahora.

"LVMH es la firma que más calidad tiene de todas las del sector y que tiene una mayor diversificación, lo que nos hace pensar que está bien posicionada para sortear las perturbaciones y la volatilidad a corto plazo, como ha hecho históricamente, y que está mejor situada que ninguna de sus comparables para reforzar su liderazgo a largo plazo en el sector del lujo", matizan desde la compañía de análisis germana.

Una opinión que empieza a ser mayoritaria entre los expertos. De hecho, el porcentaje de analistas que aconseja tomar posiciones en la compañía se ha visto incrementado paulatinamente en las últimas semanas. Según recoge el consenso de mercado de Bloomberg, casi un 65% de los expertos recomienda comprar sus acciones, el mayor porcentaje desde que se desatara la crisis del Covid-19 en Europa.

Todo ello después de que el gigante francés del lujo finalizara el proceso de compra de la prestigiosa marca de joyería estadounidense Tiffany. Una operación que se cerró a comienzos de año a un precio menor del pactado inicialmente en 2019. No en vano, LVMH llevaba tiempo haciendo presión para disminuir el precio con el argumento de que la crisis del coronavirus suponía una modificación de las condiciones del acuerdo.

La operación servirá además para afianzar aún más la estrecha relación entre el apellido Arnault y el lujo, ya que Alexandre, el menor de los hijos de Bernard, ha sido designado como director ejecutivo con responsabilidad en los productos y la comunicación de la compañía estadounidense.