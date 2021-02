Blink Charging: la empresa de recargas de vehículos eléctricos que gana en bolsa más de un 3.000% en 8 meses y nunca ha registrado ganancias

Blink Charging no es una gran conocida del Nasdaq, pero quizás debería de serlo. La compañía, líder en equipos de carga de vehículos eléctricos que ha implementado ya más de 23.000 estaciones, sube un 3.146% en el parqué desde junio, es decir, en solo ocho meses. Sin embargo, los fundamentales de la estadounidense no acompañan a su cotización, nunca ha registrado beneficios y no se esperan hasta 2023.

La firma ya cerró 2020 con una revalorización del 2.198%, pese a este rally el consenso de mercado consultado por Bloomberg otorga a Blink Charging un potencial del 19% para los siguientes doce meses, y todos los analistas recomiendan comprar su acción.

Según Bloomberg, la razón que se esconde detrás de este ascenso es que Blink es una empresa de energía verde y si hay algo de lo que los inversores están seguros es que en los mercados financieros se está extendiendo ampliamente la idea de que las empresas ecológicas son inversiones imperdibles e imprescindibles del futuro.

"Este mercado es todavía demasiado pequeño y está en una etapa inicial"

Aunque Tesla es el favorito a nivel mundial en el mercado del transporte eléctrico el aumento de Blink en el último año eclipsa al de Tesla (que se revalorizó un 743%). Desde el banco de inversión Raymond James & Associates aseguran que, en teoría, un modelo como el de Blink, que involucra tanto la venta de equipos como la recaudación de tarifas de usuario, podría volverse rentable a medida que el apoyo del gobierno estadounidense acelera la adopción de vehículos eléctricos, pero advierten que de momento nadie ha hecho que los vehículos eléctricos sean rentables hasta ahora. "Este mercado es todavía demasiado pequeño y está en una etapa inicial. Tomará tiempo para que se materialicen las economías de escala". afirma Pavel Molchanov, analista de Raymond James & Associates.

Lo cierto es que Blink nunca ha registrado ganancias, se estima que la empresa haya generado unas pérdidas de 13,7 millones de dólares en 2020, semejante volumen se espera que registre este ejercicio. Según los expertos en 2023 por fin generará ganancias, de 7 millones de dólares y en 2024 las elevará hasta los 38 millones de dólares.

Blink registró menos de 1 millón en ingresos durante el tercer trimestre de 2020 y reconoció el pasado año que sus finanzas "plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa en marcha dentro de un año". Y es que, incluso para los estándares bastante bajos de la industria, los ingresos de Blink son muy escasos, se estima que en 2020 solo alcancen los 5,5 millones de dólares.

"El boom de lo eléctrico será la misma historia que el auge de las puntocom"

Otra de las compañías de la industria, ChargePoint, que anunció en septiembre su intención de salir a bolsa, ha presentado resultados y generó 144,5 millones en ingresos en 2020. EVgo Services, que empezará a cotizar próximamente, tiene una red de carga más pequeña que Blink, pero genera más del doble de ingresos, los expertos se estiman unos 14 millones de dólares en 2020.

"Lo eléctrico es real. Los precios de las acciones de las empresas en el espacio no lo son ", afirma Erik Gordon, de la Ross School of Business de la Universidad de Michigan. "El auge de las puntocom produjo algunas empresas reales, pero la mayoría de las empresas puntocom sobrevaloradas fueron pésimas inversiones. El boom eléctrico será la misma historia. Se construirán algunas grandes empresas, pero la mayoría de los inversores que persiguen empresas con precios increíbles llorarán", concluye el experto.

"Todo está mal, es simplemente un nombre lindo que llamó la atención de los inversores minoristas", declara Andrew Left, fundador de Citron Research. Blink ha reducido durante los últimos meses el volumen de sus apuestas en corto a medida que su acción se revalorizaba, aún así, la compañía tiene un interés en corto del 33,2%, porcentaje que analistas como Brad Lamensdorf, administrador del ETF AdvisorShares Ranger Equity Bear, fondo utilizado como cobertura contra el mercado, señalan que es "escandalosamente alto".

Sobre los inversores en corto el CEO de Blink, Michael Farkas, ha opinado tajantemente "Ha habido y siempre habrá detractores. Cuando fundé la empresa, los detractores se preguntaron si el cambio a los vehículos eléctricos era real. Ahora, a medida que crece el valor de nuestro negocio, los detractores tienden a ser vendedores en corto", asegura el empresario.