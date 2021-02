MCH IS ve razones para mantener el optimismo sobre los mercados europeos

Ángel Alonso Madrid

Cierto grado de inmunidad colectiva, aunque solo sea por los contagiados que hayan superado el Covid, la vacunación de la población de mayor riesgo y un nivel de restricciones en los próximos meses que serán menores son las razones que llevan a la firma MCH Investment Strategies a mantener el optimismo sobre la recuperación de los mercados europeos, que puede llevar a una recuperación económica más rápida de lo que piensan algunos inversores.

Precisamente la eliminación paulatina de restricciones eliminará la sensación de parón de la actividad y reactivará el consumo en Europa, a juicio de Álvaro Sanmartín, economista jefe de la firma. "Los estímulos monetarios y fiscales han generado unos niveles de ahorro anormalmente altos en las familias, por lo que tendrán mayor capacidad de consumo. Además, las inyecciones de liquidez de los bancos centrales han evitado que se interrumpa el crédito y el tejido productivo. Y se han eliminado ciertos riesgos geopolíticos como el miedo a un Brexit desordenado o las decisiones volátiles y proteccionistas de Trump. Incluso en el peor de los escenarios, no creemos que volvamos a la situación del año pasado. Puede haber restricciones pero sin caída abrupta de la actividad y no partimos de cero con las vacunas", señaló en la presentación de perspectivas de MCH IS.

Pero aunque el proceso de vacunación siga su curso, con la aparición de nuevos prototipos que sirvan para luchar contra las variantes que puedan ir surgiendo, en la firma llaman a mantener una "prudencia constructiva" ante algunos de los riesgos que afrontan los inversores. "No es el momento de incrementar el riesgo en las carteras de manera abrupta, dadas las altas valoraciones de los activos financieros. Hay que huir de los bonos de gobierno a largo plazo, que son muy tentadores por la rentabilidad que han ofrecido en los últimos años, pero que ahora son muy arriesgados si se produjeran tensiones inflacionistas, que por otro lado no vendrían mal para reducir el exceso de deuda pública que se ha acumulado en los últimos meses. Los extremos de valoración de los bonos pueden dar más disgustos que protección. Y hay que realizar cierta rotación cíclica hacia valores que se pueden beneficiar de esta recuperación rápida", apuntó Sanmartín.

Entre esos sectores, Julián Coca, responsable de renta variable de MCH IS señaló las entidades financieras y firmas industriales como las automovilísticas. "La recuperación de la actividad de los sectores más cíclicos puede ayudar a los bancos, que tendrán menos créditos fallidos y por tanto menos provisiones que realizar, con lo que sus resultados serán mejores", subrayó.

Respecto a España, Sanmartín destacó que no está entre los peores países de Europa en cuanto a vacunaciones y puede verse beneficiado del esfuerzo de producción masiva de las dosis de cara al verano. "Somos muy dependientes de las vacunas, pero no lo hacemos peor. La situación actual ha sido más por falta de disponibilidad de vacunas que por falta de capacidad para distribuirlas", aseguró.

Coca añadió que el hecho de que en Reino Unido el ritmo de vacunaciones sea tan elevado ayudará al turismo en España, que puede ser una "sorpresa positiva". "El punto de inflexión para la recuperación de la bolsa será que los bancos recuperen el terreno perdido, eliminando el miedo a las empresas zombis, y que se recupere la actividad en el segundo semestre", destacó.