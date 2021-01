Valor imprescindible para una cartera: Airbus

Joaquín Gómez Madrid

Desde el mes de abril del pasado año no ha habido informe de banco de inversión o firma de consultoría que no señalase que el último sector que saldría de la crisis sería el aerospacial. Si muchas aerolíneas van a desaparecer y las más fuertes han necesitado ayudas o recapitalizarse, quién va a pensar en aumentar su flota.

Los aviones que se han quedado en los hangares durante este tiempo estoy convencido que van a alargar su vida en la misma proporción que hayan estado parados, porque supongo que la regla básica de su vida útil es su amortización.

En la industria de la aviación no hay un número específico de años que determine que es seguro -o no- utilizar una aeronave. Ni tampoco existe un cronómetro, una cantidad particular de vuelos o millas recorridas que establezca que, a partir de un momento, la aeronave debe dejar de operar.

Con los aviones en tierra parados se resiente la confianza en Airbus dentro de nuestra Cartera Eco30. El fabricante de aviones, pese a haber subido casi un 70% desde mínimos, necesita recuperar otro 70% para volver a la velocidad de crucero máxima que logró antes del Covid.

Sobrevivir a la crisis le ha supuesto a Airbus dilapidar una caja de alrededor de 12.000 millones euros. Precisamente su sólida situación financiera es la que ha salvado al consorcio aeronáutico de una ampliación de capital, pero ha dejado la tesorería en situación de mayday.

Como lo peor parece que ya se ha visto, la recuperación de Airbus dependerá de la velocidad de recuperación de la normalidad en nuestras vidas en la medida que nos vayan vacunando y alcancemos la llamada inmunidad de grupo.

Aquí hay dos opiniones opuestas, los que piensan que la crisis ha demostrado que muchos viajes de trabajo son innecesarios y los que creen que vamos a vivir otros alegres años veinte por la necesidad de vivir experiencias con la que saldremos de esta crisis, entre estas... viajar.

Las estimaciones de beneficio que baraja el consenso de mercado para este año de Airbus esperan la recuperación holgada de los dos mil millones (PER 28,5), tres mil en 2022 (PER 18,9 ) y cuatro mil en 2023 (PER 14,1).

Estos números no recogen la posibilidad de que la salida de la crisis sea el desenfreno de unos nuevos felices años veinte, pero sí que tienen en cuenta que habrá que construir aviones para una parte de la población mundial que se incorporará progresivamente a una mil millonaria clase media mundial -3.700 millones de personas-. La Burguesía del XXI crecerá más de un 20% en 2050, y los aviones que vuelen entonces se tienen que fabricar hoy, en un negocio con muchas barreras de entrada, en el que Airbus y Boeing son el duopolio perfecto.

Pregunta que se está haciendo. ¿Qué se considera clase media? El Foro de la Economía Mundial estableció hace una década que quienes tienen una capacidad de gasto entre 11 y 110 dólares diarios.