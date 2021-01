Valor imprescindible para una cartera: Nutrien

Joaquín Gómez Madrid

Me pregunta un inversor el motivo por el que no tenemos en la cartera Eco30 de elEconomista ninguna firma de alimentación (Danone, Nestlé, Mondelez, Pepsico, CocaCola, General Mills, Associated British Foods...). La respuesta es que invertimos en el sustrato de todas ellas: Nutrien. La canadiense produce más de 25 millones de toneladas de potasa, nitrógeno y fosfatos para clientes agrícolas, industriales y de piensos en todo el mundo. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Solo hace falta echar un vistazo a lo que ha ocurrido con la demanda de materias primas en un año como el de la pandemia para darse cuenta del potencial crecimiento que hay al abonar la tierra. Si el consumo de petróleo ha caído un 8,5%; el del aluminio, un 6,7%; el del cobre, un 4,6%; el del acero, un 4,4%; y el del níquel, un 3%. La demanda de fertilizantes ha sido un 3% superior. Y lo seguirá siendo. Para 2050, necesitaremos cultivar alimentos para casi 10.000 millones de personas -actualmente somos 7.840 millones-.

Nutrien es el mayor productor de potasa del mundo con más de 20 millones de toneladas de capacidad en sus seis minas. Con décadas de reservas de alta calidad, la compañía que centra su negocio en el sector primario de Canadá, Argentina, Australia, Brasil, Chile y Uruguay, se encuentra bien posicionada para satisfacer las necesidades mundiales de potasa a largo plazo.

Superada la pandemia se instalará por encima de los mil millones de beneficio por lo que se paga un PER por debajo de las 20 veces

La potasa es el nombre común que se le da a un grupo de minerales que contienen potasio (K) y es esencial para animales y vegetales. Se extrae de los depósitos subterráneos profundos que dejaron los antiguos mares interiores. Como fertilizante mejora la fuerza de la raíz y el tallo, la resistencia al agua y a las enfermedades, además de mejorar el sabor, el color y la textura de los alimentos. Como nutriente ayuda en el crecimiento animal y la producción de leche. Y como uso industrial se utiliza en jabones y descongeladores.

La retribución al accionista de Nutrien supera el 3% y la compañía en un año normalizado defiende márgenes netos del 6%. La compañía está correctamente apalancada respecto a la recurrencia de su negocio, con un endeudamiento que se situará este año en torno a las 2,4 veces. Y superada la pandemia se instalará por encima de los mil millones de beneficio por lo que se paga un PER por debajo de las 20 veces.

Nutrien es una apuesta por la alimentación sin marca, no tiene la etiqueta de un Danone, Kellogg's o Nestlé, pero quizás es más esencial que todas ellas porque el potasio ayuda al funcionamiento de los nervios y a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardiaco se mantenga constante. También permite que los nutrientes fluyan a las células y a expulsar los desechos de estas. Por cierto, la frase de que hay que comer mucho plátano porque tiene mucho potasio es una verdad a medias. Hay alimentos que lo superan: aguacate, soja, espinacas, salmón, patata o yogur.