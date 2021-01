Los drones 'despegan' en bolsa un 66% en lo que va de año

Carlos Simón García Madrid

"En cinco años tú vas a poder pedir algo por internet y que te llegue a través de un dron a la puerta de tu casa". Este es el vaticinio del consejero delegado de Valqari, una empresa que construye estaciones para que los drones de AgEagle Aerial System, también conocida como UAVS, puedan aterrizar y despegar.

El mercado ha empezado a ver esta distopía del futuro como una realidad muy próxima y, prueba de ello, es que las acciones de la compañía no han dejado de subir en los últimos meses. De hecho, en lo que va de año, apenas tres semanas, ya han rebotado más de un 66%, con lo que la capitalización bursátil ha ascendido hasta rozar los 590 millones de dólares.

Fundada en 2010, cuando los drones apenas existían fuera de las series de ficción, la empresa está especializada en fabricar y diseñar estos robots aéreos con distintas finalidades, entre las que destacan el reparto de bienes, como servicio de mensajería, y el de una herramienta más en la agricultura, para el esparcimiento de semillas, la vigilancia de plantaciones o el aplicado de productos y compuestos.

Pese a que ha llamado la atención de los inversores, todavía no tiene seguimiento por parte de los analistas, por lo que no hay ninguna recomendación estratégica sobre un valor cuyo limitado free float (del 31% del capital) supone asumir una gran volatilidad en sus precios. Asimismo, los inversores bajistas también se han fijado en el fabricante de drones y manejan casi el 10% del accionariado actual, según los datos de Bloomberg.

En los últimos ejercicios, UAVS ha reportado pérdidas. En 2019 estas alcanzaron los 2,5 millones y desde 2014 no consiguen beneficios. No obstante, desde la compañía inciden en que están trabajando con un socio del comercio online para sus nuevos modelos, y las especulaciones sobre si se trata de Amazon no tardaron en calar.

Además, el líder del sector de los drones, AeroVironment, adquirió hace poco otra empresa pequeña llamada Arcturus por más de 400 millones de dólares, lo que también impulsó el interés inversor.