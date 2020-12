El dividendo de Catalana Occidente resiste al Covid y renta un 3,2%

Grupo Catalana Occidente mantendrá, previsiblemente, el mismo dividendo con cargo a 2020 que el año anterior y esto es relevante teniendo en cuenta que demuestra su fortaleza financiera en un año negro como el que ha quedado atrás. El grupo asegurador lo hará, de hecho, a sabiendas de que la Autoridad Europea de Seguros (Eiopa) recomendó hace meses congelar los dividendos a expensas de dirimir las consecuencias de la pandemia en el sector; y de que su comparable nacional, Mapfre, reducirá el importe de su pago anual, según las estimaciones, hasta un 17%. Consulte aquí El calendario de los próximos dividendos de la bolsa española

La firma catalana ya ha abonado los dos primeros dividendos que se pagan con cargo a las cuentas de 2020 de un total de cuatro pagos anuales. De hecho, el pasado mes de octubre aprobó una reducción del 17% de la retribución prevista para 2019, hasta los 0,68 euros por acción, frente a los 82 céntimos de 2018. Se trata del primer recorte del dividendo desde que la firma da datos en el año 2006. Los analistas esperan que este ejercicio la compañía mantenga el mismo importe del año pasado, los mencionados 0,68 euros brutos por título, de los que ya ha distribuido un total de 0,32 euros entre los meses de junio y noviembre.

De cara a 2021, Grupo Catalana Occidente entrará desde este lunes a formar parte de la cartera de Ecodividendo, elaborada por elEconomista para pescar los cinco dividendos más atractivos de la bolsa española, con su próximo pago previsto para el 10 de febrero. El consenso recogido por Bloomberg prevé el abono de 16 céntimos por acción, como los dos pagos anteriores, que renta, a los precios actuales, un 0,54%. Para poder acceder a él es necesario tener acciones de Grupo Catalana Occidente antes del día 8 de febrero, sesión en la que las acciones ya cotizarán sin derecho a percibir el pago.

El cuarto y último de los dividendos previstos con cargo a 2020 del grupo esta previsto, como es tradición, para el mes de mayo. Los analistas creen que Catalana Occidente repetirá el esquema y abonará el dividendo más suculento de los cuatro con 0,20 euros por acción.

En total, los 68 céntimos previstos de dividendo para 2020 -aunque pagadero la mitad de ellos en 2021- alcanzan una rentabilidad del 2,3%, en la parte media de la tabla del Ibex 35. No obstante, si la comparativa se realiza con el sector financiero, no hay que olvidar que el Banco Central Europeo (BCE) extendió las limitaciones para que los bancos retribuyan a sus accionistas hasta el próximo mes de septiembre bajo dos condiciones: o bien no distribuir más del 15% del beneficio acumulado en los años 2019 y 2020 o que este no rebase el 0,2% del capital de primera calidad de las entidades. Es por ello que el sector asegurador es la vía para tener exposición al sector financiero con el añadido de que tanto Mapfre como Catalana Occidente mantienen sus dividendos. En el caso de la aseguradora presidida por Antonio Huertas los 11 céntimos previstos rentan un 6,8%, a la cabeza del Ibex, aunque su acción cae un 32% en el año, frente al 6% que retrocede su homóloga catalana.