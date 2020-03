Premios Morningstar 2020: Los mejores fondos

Morningstar España entregó el pasado jueves en el Casino de Madrid los premios a los mejores fondos en distintas categorías, entre los que destacaron los productos de distintas gestoras internacionales. El galardón al mejor fondo mixto Euro fue para DPAM L Global Target Income , mientras que el premio para el mejor fondo de renta fija Euro se lo llevó Schroder ISF Euro Corporate Bon d. En la categoría de renta variable Europa, MFS Meridian European Research A1 USD fue el vencedor y en renta variable global, lo fue BNY Mellon Global Income Fund GBP. Por último, en renta variable España, el premio al mejor fondo fue para Fidelity Iberia Fund.

El valor del control del riesgo en DPAM

Encontrar un fondo mixto de renta fija con carácter defensivo que mantenga como eje de su estrategia el control del riesgo no es tarea fácil en unos mercados que se han movido en los últimos años de manera brusca. Pero DPAM L Global Target Income ha demostrado desde su lanzamiento hace 5 años que se puede generar un dividendo anual de un mínimo del 3% con una volatilidad mensual media del 3,6%, lo que le ha permitido ofrecer una rentabilidad anualizada a 5 años del 2,71%.

Su gestor, Frederiek Van Holle, asegura que la gestión dinámica aportó mucho valor al fondo el año pasado. "En nuestro enfoque, los acivos de menor volatilidad suelen recibir un mayor peso en la cartera. La volatilidad de los activos de riesgo disminuyó a niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, la volatilidad de las tasas de interés aumentó, al menos durante los 3 primeros trimestres. Y esta diferencia relativa entre la volatilidad de las tasas y la volatilidad de los activos de riesgo apoyó un aumento de los mismos en cartera", explica el gestor, quien subraya que en 2019 hubo mucho margen para diversificar el riesgo.

De cara a este año,Van Holle había incrementado la duración de la cartera de 4 a 5 años y ha situado la asignación de activos en el 30%, un par de puntos por debajo respecto al cierre del año pasado. "Lo más importante para el fondo es que el mercado tenga potencial de diversificación. Los bancos centrales siguen siendo complacientes y el coronavirus ha demostrado una vez más que, incluso, con tasas extremadamente bajas, la renta fija debería seguir siendo una parte importante de una cartera equilibrada", señala.

La diversificación como fuente de alfa en Schroders

La selección de valores fue, a juicio de Patrick Vogel, gestor del fondo Schroder ISF Euro Corporate Bond, el principal impulsor del buen comportamiento del fondo durante el año pasado. Una alta convicción en algunas empresas del sector inmobiliario que poseen y gestionan inmuebles residenciales, una opinión positiva sobre algunos bancos y compañías aseguradoras, incluidas las de Reino Unido, y una preferencia por compañías del sector de las telecomunicaciones y la atención sanitaria permitieron cerrar con un 8,80% de rentabilidad en 2019.

"Hay múltiples temas integrados en la selección de valores. Nosotros ayudamos a los analistas de crédito a contextualizar sus opiniones identificando temáticas de futuro, que sean durables y realistas. Estos temas no impulsan directamente la selección por sectores, pero les proporcionan nuestra visión de las posibles tendencias disruptivas a las que probablemente se enfrenten las empresas y, a partir de ahí, identificar las que saldrán adelante y las que tendrán dificultades", subraya.

Aunque los efectos del coronavirus sobre el crecimiento mundial han elevado la volatilidad de los mercados, este tipo de entornos no preocupan demasiado a gestores como Vogel, que no tienen en cuentan tanto el entorno macro como la elección de valor. "Nuestro enfoque es más bottom up, por lo que creo que seguirá habiendo oportunidades para que encontremos algunos emisores atractivos, por lo que seguimos siendo optimistas en cuanto a la posibilidad de seguir generando alfa para nuestros clientes", señala Vogel, quien apuesta por la diversificación en mercados fuera de Europa, como la libra o el dólar.

MFS Meridian se centra en la alta calidad

Identificar compañías de mucha calidad que ofrecen una rentabilidad sostenible en el tiempo por encima de la media y cuyo valor intrínseco todavía no está reflejado en su cotización. Esta es la estrategia del MFS Meridian European Research A1 USD, que ha recibido el premio de Morningstar al mejor fondo de renta variable europea. Este producto perteneciente a la casi centenaria firma norteamericana MFS Meridian, recoge las mejores ideas de inversión del equipo de analistas ubicados en Londres, independientemente del tamaño de la compañía, bajo la supervisión de Gabrielle Gourgey.

"Nos gusta estar focalizados en compañías con valoraciones convincentes a pesar de las eventualidades políticas o macroeconómicas", asegura la gestora, para quien es complicado predecir la dirección de los mercados o el sentimiento de los inversores, como la crisis del coronavirus ha dejado en evidencia. Razón por la cual en la firma prefieren focalizarse en la inversión a largo plazo.

Entre las ideas que más contribuyeron al éxito del fondo el año pasado se encuentran las compañías de consumo discrecional, de bienes básicos de consumo y de servicios de comunicación seleccionadas, mientras que las del sector financiero y las relacionadas con la tecnología de la información fueron las más perjuidiciales. "Seguimos con una sobreponderación en empresas relacionadas con el ocio. Pensamos que estas compañías mantienes sus atributos de calidad y están expuestas a oportunidades de crecimiento estructural y han sido capaces de ofrecer de manera consistente un crecimiento en sus beneficios", explica Gourgey.

Gestión activa de las empresas con dividendos en BNY Mellon

Gestión activa de valores. Esta ha sido la clave del éxito en 2019, según Nick Clay, responsable del equipo de fondos de renta variable con dividendos de Newton Investment Manager, filial de BNY Mellon IM. Gestión activa que se basa en la selección de compañías de alta calidad que puedan mantener sus modelos de negocio, sus flujos de caja y los dividendos a lo largo del tiempo, una estrategia que no puede replicarse mediante la indexación, porque el índice de compañías de alto dividendo tiende a incluir empresas donde los pagos no son sostenibles, debido a que no se tiene en cuenta si los realizan a costa del incremento de su deuda u otras razones, explica el veterano gestor. Esto permitió que BNY Mellon Global Income Fund GBP pudiera situarse como uno de los mejores fondos de renta variable global según Morningstar.

"Nadie tiene la seguridad al 100% de lo que va a ocurrir en el futuro, por lo que debes mantener tu disciplina como gestor y estar atento a los distintos indicadores de las compañías en las que inviertes, y qué está puesto en precio ya", explica Clay, quien asegura que para este año se matendrán "defensivos y selectivos". "Observando el mercado, algunos valores pueden parecer relativamente seguros y las empresas consideradas como defensivas son menos atractivas que nunca, dadas sus valoraciones y las altas expectativas en estas compañías", señala el gestor.

En este entorno, mantener la fidelidad a los criterios de selección se convierte en algo fundamental, teniendo en cuenta que aunque los bancos centrales han permitido elevar estas valoraciones, los datos de crecimiento económico no han vuelto al nivel pre crisis.

Fidelity: el regreso de un clásico de la bolsa ibérica

Llegó a ser uno de los fondos de bolsa española más grandes, con 1.000 millones de euros en activos bajo gestión, y consiguió la fama con Firmino Morgado al frente hasta 2014 gracias a sus buenos datos de rentabilidad. Pero su sucesor desde entonces, Fabio Riccelli, gestor también del FF European Dynamic Growth y el FAST Europe Fund, ha conseguido mantener el brillo de la estrategia de renta variable española, situando el Fidelity Iberia Fund en los primeros puestos por revalorización.

El buen comportamiento del fondo, explican en la firma, se debió al posicionamiento en valores de sectores como el sanitario, el industrial, materiales, consumo básico y servicios de comunicación. De cara a este año, están positivos en compañías como Airbus, que cuenta con el 50% de la cuota de mercado en el negocio de aerolíneas comerciales a nivel global, o Applus Services, valor que tienen por las perspectivas de crecimiento a largo plazo, así como su atractiva valoración actual.

También en compañías que se puedan beneficiar de tendencias de crecimiento estructural, como pueden ser Grifols, Inditex, Amadeus o IT Group. Y a nivel financiero, aunque estén infraponderados, sí que les gustan los bancos domésticos que se puedan beneficiar de una mejora en los fundamentales, como CaixaBank. Y también tienen algo en Santander, ya que piensan que "la restructuración le puede venir muy bien para simplificar el negocio", explican en Fidelity.

En cuanto a rentabilidad esperada para 2020, los gestores prefieren no hacer este tipo de predicciones, ya que invierten a largo plazo basándose en factores de crecimiento intrínsecos a las empresas en que invierten.

Premios Morningstar 2020: Las mejores gestoras

Premios Morningstar 2020: Los mejores planes de pensiones