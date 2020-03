Premios Morningstar 2020: Las mejores gestoras

Morningstar dedicó tres premios a reconocer la trayectoria de gestoras. T.Rowe Price se alzó con el de mejor gestora global y de renta fija. Groupama con el de mejor gestora de renta variable.

T. Rowe Price está lista para afrontar los tres retos de la próxima década

Año tras año, T. Rowe Price es uno de los elegidos por Morningstar como mejor gestora en alguna de las tres categorías que premia. A veces incluso, como este año, se ha llevado dos: el de mejor gestora de renta fija y también global. Lleva recogiendo galardones ininterrumpidamente desde, al menos, 2014. Aunque fue en 2015 cuando abrieron su oficina en Madrid para liderar su actividad en España y Portugal. "Desde entonces hemos visto como los inversores han ido aumentado su interés en nuestras estrategias de manera continuada, hasta posicionarnos como una gestora de referencia en el sector", explican desde la firma, que tiene a disposición del inversor español 47 fondos y gestiona alrededor de 752 millones de dólares en España (unos 671 millones de euros al cambio). Su éxito ha sido tal, que de cara a 2020 organizarán su primera conferencia anual, así como encuentros en Londres con sus gestores en una serie de eventos que llaman meet the managers.

Se plantean, también, desarrollar nuevos productos y segmentos de mercado, apoyándose en su experiencia en Estados Unidos, que irán en la línea de solucionar los desafíos con los que, en su opinión, tendrán que lidiar los inversores en la próxima década: el de generar rendimientos en un entorno de bajo rendimiento, el de diversificar el riesgo de capital, y el de permanecer invertido mientras se prepara el fin del ciclo. "En función de estos tres retos, iremos lanzando nuevos productos en los próximos meses y años", puntualizan.

Para el primero de los desafíos proponen estrategias de control de riesgos: "Mantener la inversión mientras se mitiga el riesgo a la baja y no pagar demasiado por la protección es uno de los principales desafíos de los inversores". Para ello cabría pensar en una cesta diversificada de estrategias con el uso de derivados que reduzcan eventos cortoplacistas y compensen algunas pérdidas que podrían ocurrir cuando las bolsas caigan. Para lo segundo confían en la inversión de multiactivos: "¿Por qué no mezclar dinámicamente todas las fuentes de rendimiento disponibles, tanto alfa como beta, para beneficiarse potencialmente de todos los beneficios disponibles? Cuando la mayoría de las clases de activos aumentan, como lo hicieron en la década de 2010, la inversión en multiactivos no es tan importante como en los momentos en que divergen los resultados de las diferentes inversiones", desarrollan.

Para el último reto apuntan a la inversión con factores ESG (ambientales, sociales y de gobierno): "Invertir en empresas ESG podría cambiar las inversiones en infraestructura verde de próxima generación. Esta podría ser la implementación de la próxima etapa de la revolución industrial actual, ya que la humanidad enfrenta el cambio climático y la revolución digital. Esta transición global podría crear empleo, y proporcionar el impulso fiscal necesario para mantener el ciclo y el mercado alcista durante mucho tiempo".

Groupama AM refuerza su 'expertise' en ISR con fondos temáticos y de impacto

Aunque las firmas de fondos de inversión vinculadas a las compañías aseguradoras suelen tener un reconocimiento por su experiencia en los activos de renta fija, lo cierto es que la renta variable es también un segmento donde cuentan con prestigio desde hace tiempo. De ahí que no sea una sorpresa que Groupama Asset Management haya recibido el premio de Morningstar a la mejor gestora de renta variable, gracias a su gama de fondos Avenir Euro y Avenir Europe, bajo la responsabilidad de Pierre Alexis Dumont, jefe de renta variable y convertibles de la gestora francesa.

La filosofía de Groupama AM destaca por una gestión activa con un estricto control de los riesgos, dos factores clave en el mercado español, explica Iván Díez, country head de la firma en España, donde tras unos años de fuerte crecimiento, "la labor de la gestora pasa por asentar su posición estratégica, innovando al mismo tiempo a través de nuevas soluciones de inversión que se adapten a las necesidades actuales de los clientes".

Entre esas necesidades, la inversión socialmente responsable ha pasado a ocupar un lugar central, pero en la firma se sienten respaldados por su compromiso con estas siglas en los últimos 20 años, aunque "el crecimiento futuro de la gestora gira en torno a cuatro ejes de la implementación del ASG como piedra angular de nuestra oferta. "En este sentido, además de los clásicos fondos ISR en el ámbito de la renta variable y la renta fija, hemos lanzado recientemente fondos específicos que giran en torno a temáticas de impacto, como los bonos verdes, o incluso un fondo mixto que invierte en compañías que aportan soluciones concretas en temáticas como impacto medioambiental, consumo duradero, sanidad o transición energética", apunta Díez. Además, la gestora ha potenciado diferentes alianzas en áreas como la renta fija subordinada financiera, la renta fija high yield con un sesgo a mercados emergentes o un fondo de activos no cotizados.

Díez considera que el auge de la gestión pasiva va a empujar a las firmas de inversión a centrarse en sus capacidades y fortalezas. "La entrada en vigor de Mifid II ha dotado al mercado de una mayor transparencia y es, en este entorno, donde una gestión de calidad va a ser cada vez más capital. Del mismo modo, el auge de la gestión pasiva empujará a los gestores realmente activos hacia un enfoque de especialización en torno a sus áreas de expertise: no se trata de gestionar mucho sino de gestionar bien. La industria financiera tiene que seguir insistiendo en la importancia de la formación para que los partícipes puedan tomar mejores decisiones de inversión", apunta.

Formación y asesoramiento son, a juicio del responsable de Groupama AM en España, elementos claves a la hora de invertir en fondos de inversión. "Un factor fundamental es la necesidad de asesorarse bien a la hora de tomar decisiones de inversión, teniendo muy claro el perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos de nuestros ahorros", subraya.