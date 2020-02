Cobas y Magallanes, entre las gestoras de fondos 'value' más expuestas a Italia

En la última conferencia anual de Cobas AM, la firma del reconocido gestor Francisco García Paramés, una de las empresas a la que dedicaron más tiempo para desgranar su estrategia de inversión fue CIR&Cofide, el holding italiano de la familia De Benedetti que invierte en residencias y hospitales geriátricos y en componentes para las compañías automovilísticas, a la que atribuyen un potencial de revalorización del 90%.

Pero no es la única empresa transalpina que figura en los fondos internacionales de Cobas: Danieli, Maire Tecnimont y Sol son otros nombres que los analistas de la gestora han incluido, hasta acaparar el 15% de la cartera internacional, constituyendo el segundo mayor peso, por detrás de las compañías de gas natural licuado.

Este porcentaje muestra la importancia de las compañías italianas entre las gestoras value y, en general, por aquellas que se interesan por las firmas de mediana y pequeña capitalización, en un momento en que Europa ha vuelto al radar de las firmas. La encuesta de gestores de febrero de Bank of America revela que las small caps del Viejo Continente contaban con una mayor valoración por primera vez desde hace 2 años. Este sentimiento positivo hace tiempo que las gestoras value lo recogen en sus carteras e Italia se había convertido en una zona prioritaria. No es la única firma value con exposición a Italia. El peso en Bestinver Internacional alcanza el 7,57%, y en Magallanes Microcaps Europe llega al 26%.

Si se analiza por categorías, los fondos centrados en empresas europeas de pequeña y mediana capitalización tienen una media del 7,36% invertido en firmas italianas. Entre los fondos españoles de esta categoría con mayor presencia de compañías italianas se encuentran, además del de Magallanes, Santander Small Caps Europa, con un 7,75%, y Bankinter Pequeñas Compañías R, con un 7,73%. Entre los extranjeros, por el contrario, aparecen Amundi Funds European Equities Small Cap A, con un 14,93%; Schroder ISF Eurp Smlr Coms B, con 14,68%; y DPAM INVEST B Equities Eurp Sm Cps B, con un 14,41%.

Gran capitalización

Entre los fondos que invierten en empresas europeas de gran capitalización, Santalucía Bolsa Europa es el producto con más querencia por las compañías italianas, con un 25% de su cartera, al igual que Mapfre AM Behavioral R, con un 13,57% de exposición, entre los españoles. Entre los internacionales, por contra, el más expuesto es BL-European Family Businesses B, con un 19,9%. El conjunto de los fondos centrados en compañías value europeas tienen una media del 3,38% de su cartera en ese país.

En la categoría de fondos de bolsa europea de capitalización flexible aparecen DIP European Equities, de A&G, con un 13,71%; Santander AM European Equity Opps A, con un 9,79%; BBVA DIF European Equity A, con un 9,20%; Bankinter Dividendo Europa R, con un 7,78%; Bestinver Internacional; con un 7,57%; y Valentum, con un 7,13%, entre los más expuestos.