El BCE está dividido por su capacidad de bajar tipos contra el coronavirus

Víctor Blanco Moro Madrid

Philip Lane recordaba el viernes que los miembros del Banco Central Europeo (BCE) tienen "súper claro" que están listos para recortar tipos si es necesario, pero durante la reunión del G20 del fin de semana los banqueros centrales de Francia e Italia evidenciaron que ellos no lo creen tan sencillo y piden apoyo de los gobiernos con políticas fiscales si fuese necesario para hacer frente al coronavirus.

El economista jefe del BCE reconocía el viernes, en una entrevista concedida a Bloomberg, que el impacto total del coronavirus seguía siendo desconocido. Lane hablaba antes de conocerse un incremento de los contagios en distintas partes del mundo, como el que se ha producido en Italia durante el fin de semana. Las palabras de Lane quedaron en entredicho durante el fin de semana, cuando François Villeroy de Galghau e Ignazio Visco, presidentes del banco central de Francia y de Italia, dudaron de la capacidad del organismo de recortar tipos y pidieron apoyo de los gobiernos de la zona euro.

"Si no se aprecia una recuperación rápida en V [el escenario base que maneja Philip Lane] se requerirá una actuación coordinada", señaló Visco, quien pidió "utilizar políticas fiscales ya que la política monetaria ya es muy acomodaticia en todo el mundo, y es muy poco probable que podamos hacer mucho más en ese frente".

Esta opinión encaja con la de Villeroy de Galhau, quien señaló que "existe la percepción de que la colaboración entre distintas políticas debe fortalecerse para pelear contra el coronavirus, no puede ser por sí sola la política monetaria", para la que cree que todavía hay "cierto espacio, pero es más limitado que en el pasado", explicó. "Si hay una preocupación para la economía en este G20, es el coronavirus", señaló el francés.

Más compras de deuda corporativa

La recuperación "en V" es un escenario que cada vez está más en entredicho, con las últimas noticias sobre el incremento de los contagios. Desde Axa Investment Managers, Gilles Moëc, economista jefe, señala cómo "los consensos previos de una fuerte recuperación en V empiezan a parecer cada vez más cuestionables".

En este contexto, el experto evalúa las opciones que tiene el BCE para pelear contra el impacto económico del virus, y en su opinión sólo podrá utilizar, de forma efectiva, un incremento en las compras de deuda corporativa dentro de su programa QE. "Otra ronda de TLTRO (inyecciones a la banca) probablemente será inútil, ya que las instituciones bancarias tendrán dificultades para encontrar suficiente demanda para cumplir con las condiciones del programa", argumenta.

En cuanto a recortes de tipos, "tendría un efecto debilitador en el euro frente al dólar, lo que provocaría un estrés adicional en la ya tensa relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea", señala. Descartadas estas dos opciones, la baza del BCE sería aumentar las compras de deuda, y especialmente la corporativa, ya que "el único escenario en el que el BCE entraría a comprar bonos soberanos sería si los diferenciales empiezan a crecer en algunos países", y "dado lo sensible que es políticamente la compra de bonos soberanos y el poco margen de maniobra del BCE, creemos que la entidad estudiará otras opciones", explica Moët, añadiendo que aumentar la compra de bonos corporativos "es menos problemático desde un punto de vista técnico y político".

Crisis de oferta... pero también de demanda

Una de las particularidades que ven algunos expertos en la crisis económica que puede generar el coronavirus, y que impediría a los bancos centrales poder apoyar en la recuperación es, como explica Philippe Waechter, director de investigación económica de Ostrum AM, que "la epidemia actual ha comenzado a generar un shock de oferta que la política monetaria no podría gestionar".

En opinión del experto "una rebaja de los tipos elevaría la demanda", pero no la oferta, ya que esta "no puede aumentar a corto plazo porque las personas en muchos lugares de China no pueden acudir a su puesto de trabajo", señala, y es por ello que no cuentan con que "la Fed, el BCE y otros bancos centrales sean una fuente de solución, ya que su único papel es limitar la bancarrota de las empresas", destacan.

Eso sí, hay otros analistas que no descartan que los contagios que se han conocido durante el fin de semana terminen generando problemas, también por la parte de la demanda. Gilles Moëc señala cómo "hasta ahora el impacto de la epidemia ha sido de un shock en el suministro de productos, pero la aparición de un foco de contagio espontáneo en Italia cambia la dimensión del problema", añadiendo que "a no ser que haya una rápida resolución de la epidemia, los efectos por el lado de la demanda aparecerán en la próxima remesa de datos de actividad".