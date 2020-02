Invertir en cuidado de mascotas renta más de un 140% a 5 años

Más de 70.000 millones de dólares al año. Eso es lo que se gastan solo los estadounidenses en el cuidado de sus mascotas. Una industria que no deja de crecer y a la que el inversor también puede hincarle el diente. Según las previsiones de Grand View Research, el mercado mundial de productos y servicios en torno a las mascotas crece actualmente a un ritmo de aproximadamente el 5% anual.

Esto implicará que en 2025 este sector genere más de 200.000 millones de dólares. El aumento "puede atribuirse a una tendencia de humanización de las mascotas. Cada vez más, los consumidores consideran a sus mascotas miembros de su familia. Por ello, muchos están dispuestos a invertir más en comida para animales y otros productos relacionados con sus mascotas que puedan mejorar su calidad de vida", indican desde Robeco.

Y esta es precisamente una de las claves de esta industria: se mantiene incluso en periodos de crisis. Como recuerdan desde Allianz, "si un animal de compañía enferma, se cuidará de él lo mejor posible, sea cual sea el clima económico". Desde la gestora calculan que el coste de cuidar a un labrador retriever es de 40.120 euros, siendo las partidas más elevadas las de la comida, con más de 17.000 euros, y la de servicios como peluquerías o cuidadores, donde el gasto se acerca a los 16.000 euros.

Detrás de estos números hay compañías especializadas de las que el inversor puede beneficiarse. En los últimos cinco años, de media, las firmas cotizadas del sector han arrojado una rentabilidad superior al 140% y las previsiones están de su lado. "Tienden a ser empresas de elevado crecimiento y cuantiosos márgenes", señalan desde Robeco. Una de esas compañías es la estadounidense Elanco Animal Health, que comenzó su separación de Eli Lilly en 2017, y está especializada en el cuidado de la salud animal. Si en 2018, año en que debutó en bolsa, ganó 87 millones de dólares, los expertos esperan que en 2020 esta cifra alcance los 400 millones, 4,6 veces más. En agosto la compañía, que capitaliza más de 11.900 millones, anunció que adquiría la división de salud animal de Bayer por 7.600 millones de dólares. Esta operación convertirá a la firma en el segundo mayor fabricante de medicamentos para mascotas y ganado, solo por detrás de Zoetis.

Precisamente esta última es uno de los nombres más conocidos dentro de la industria con un valor de mercado que supera los 68.400 millones. En los últimos cinco años sus acciones se han anotado más de un 200% y entre 2018 y 2021 se prevé que su beneficio crezca un 50%, hasta superar los 2.100 millones de dólares. En cuanto al margen neto, defiende uno de los más altos de la industria, superior al 28% si se cumplen las expectativas en 2020. "Zoetis sigue bien posicionada para tener un crecimiento superior al mercado dentro de la salud animal, impulsada por una combinación de cartera diversificada y un fuerte ciclo de nuevos productos (principalmente en el segmento de animales de compañía, de mayor crecimiento y margen)", indican desde JP Morgan. De hecho, de perros y gatos depende un 47% de su facturación.

Fuera del cuidado de la salud destacan nombres como el de Trupanion, dedicada a los seguros de mascotas (y alcanza 1.100 millones de valor bursátil). Aunque las previsiones del consenso de mercado apuntan a que no conseguirá beneficio hasta 2021 (3 millones de dólares) el consenso de mercado recomienda comprar sus títulos. En el último lustro se anota en bolsa más de un 300%. Según las proyecciones de la consultora Kenneth Research, la industria del seguro para animales crecerá a una tasa anual compuesta del 11,8% hasta 2024. Por su parte, Freshpet, que fabrica alimentos frescos y refrigerados y golosinas para perros y gatos, con ingredientes naturales, ganaría este año 18 millones de dólares, 28 veces más que el ejercicio anterior. La rentabilidad en los últimos cinco años de esta firma, que capitaliza unos 2.700 millones, es superior al 370%.

Las grandes se apuntan

Del gran potencial de este mercado no solo se aprovechan compañías 100% especializadas en este mercado. Grandes empresas, que a priori no parecen estar relacionadas, sacan un importante pellizco de este segmento. Es el caso, por ejemplo, de Merck & Co, en la que un 9% de sus ventas depende de este mercado. Como recuerdan desde Robeco, para invertir en el sector de las mascotas, "estas empresas alimentarias y farmacéuticas no tienen por qué centrarse necesariamente en los animales pero, en algunos casos, este segmento puede llegar a representar una parte muy considerable de sus ventas y beneficios". Lo mismo sucede con Nestlé. El grupo ingresa de la industria de las mascotas más de 13.600 millones de francos suizos (unos 12.800 millones de euros, al cambio), lo que supone casi un 15% de su facturación.

Más allá de la selección de valores individuales, ya hay productos que permiten conseguir exposición a este sector de una manera más diversificada. Por ejemplo, el fondo Allianz Pet and Animal Wellbeing A EUR, creado el año pasado y que en 2020 acumula una rentabilidad de más del 8%. Con una comisión máxima de gestión del 2,35%, entre sus principales posiciones hay nombres como Zoetis, Dechra Pharmaceuticals (fabricante de productos veterinarios), Freshpet o Virbac (de salud animal). También existe un ETF, el ProShares Pet Care ETF, que en el último año gana casi un 19%. Entre las empresas que se incluyen en este producto se encuentran Pets at Home Group, Nestlé o Covetrus.