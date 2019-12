El negocio de las mascotas en China: se gasta 29.000 millones en su cuidado

Bloomberg Madrid

En una soleada tarde de mediados de octubre, Leia pasó su tercer cumpleaños comiendo una comida gourmet de tres platos de pollo, carne de res con salmón y un pastel a base de yogur en lo alto de un restaurante en la azotea de Beijing. Leia es una pinscher miniatura alemana y una de las millones de mascotas en China cuyos caprichos son consentidos por sus dueños.

El gasto en mascotas en China se está acelerando, a pesar de la desaceleración de las ventas minoristas. Quizás exacerbado por una tendencia creciente de soltería y sin hijos, los dueños de mascotas urbanas están en camino de gastar 202 mil millones de yuanes (28,6 mil millones de dólares) en sus mascotas este año, un 19% más que en 2018, según un estudio realizado por Goumin.com, un social chino red para dueños de mascotas.

La baja tasa de natalidad de China se corresponde con su creciente amor por las mascotas. La nación asiática ahora tiene la población de perros y gatos más grande del mundo de 188 millones y superó a los EE. UU. En número de mascotas en 2018, según datos compilados por Euromonitor International. Este fue el mismo año en que el parto disminuyó abruptamente.

China ve pocos nacimientos en 2018 desde la gran hambruna de Mao

Para 2024, es probable que China tenga 248 millones de perros y gatos en comparación con los 172 millones en los Estados Unidos, lo que subraya el enorme potencial que tiene para los fabricantes mundiales de alimentos para mascotas como Mars Petcare US Inc. y Nestle Purina Petcare Co.

El amor de los chinos por las mascotas

El amor a las mascotas va en contra de los estereotipos occidentales que a menudo retratan a China como un lugar donde los perros son criados o capturados para ser comidos. También refleja el cambio de las normas culturales a nivel nacional: mantener un perro como mascota era ilegal en Beijing en la década de 1980, porque las mascotas se consideraban una afectación burguesa.

Según Goumin.com, casi la mitad de los perros y gatos adoptados en áreas urbanas este año han sido creados por chinos nacidos en la década de 1990 y el 88% de los cuidadores son mujeres. Aproximadamente la mitad de los dueños de mascotas que estudiaron en las principales ciudades de China son solteros y nueve de cada diez dijeron que consideran a sus mascotas a la par de los niños o miembros de la familia. La tasa de natalidad de China cayó a 15 millones de bebés el año pasado, la más baja en seis décadas.

Algunos investigadores advierten que el auge de las mascotas en China tiene un costo. Los informes de noticias locales han expuesto granjas de mascotas sin licencia donde se produce una cría excesiva de perros sin supervisión regulatoria, lo que genera problemas de salud entre los animales.

Las compañías de alimentos para mascotas también están utilizando más carne en sus productos para comercializarlos en el extremo superior. Esto, dijo el profesor Gregory Okin de la Universidad de California en Los Ángeles, está contribuyendo al cambio climático. El consumo de carne por parte de perros y gatos en los EE. UU. Contribuyó con hasta el 30% del impacto global al medio ambiente debido a la producción animal, descubrió en un estudio de 2017.

"Dado que China tiene el tamaño que tiene, esas mascotas potencialmente tendrán un gran impacto", dijo Okin, quien recomienda obtener perros más pequeños y alimentarlos con una dieta rica en granos.