La 'tasa Tobin' puede provocar un trasvase de la inversión directa en acciones hacia los fondos

El Gobierno dio luz verde a la 'tasa Tobin' el martes, un impuesto del 0,2% a las operaciones de compra de acciones españolas que, en opinión de Miguel Jiménez, gestor de Renta 4, puede derivar en que se compren menos acciones de forma directa y, en su lugar, más fondos de inversión. Aunque reconoce, eso sí, que la rentabilidad de estos se verá penalizada, y también el volumen de negociación de la bolsa española. Los cinco puntos clave sobre la 'tasa Tobin'.

Durante la presentación de la estrategia de inversión de la gestora de Renta 4, Jiménez, al ser preguntado por la llegada de esta nueva tasa y, en concreto, por cuál será su impacto en el rendimiento de los fondos de inversión, especificó que es difícil de determinar, aunque debe tenerse en cuenta que "hay una parte de la cartera que es estructural, y en ella no se hace corretaje". Lo que implica aminorar el coste. Según datos de Inverco, el impuesto a las transacciones financieras hará perder un 7,4% de rentabilidad a los fondos de inversión en los próximos 25 años.

Lo que sí tildó de positivo es ese posible trasvase de la inversión directa a los fondos de inversión a raíz de la llegada de la 'tasa Tobin', ya que, en su opinión, implica delegar la decisión de inversión en un gestor, aumenta la cultura financiera, y las comisiones de estos productos no son tan elevadas si se tiene en cuenta que en las acciones también existe una comisión de mantenimiento.

Actualmente, la inversión directa de acciones alcanza un peso del 14,9% en la estructura del ahorro financiero de las familias españolas, según los últimos datos disponibles a cierre del tercer trimestre de 2019, frente al 14,1% de los fondos de inversión.

En renta fija "precios irrisorios" y riesgo de iliquidez

En cuanto a la visión de mercado de la gestora de Renta 4, Miguel Jiménez detalló que el escenario es cada vez más complicado para el inversor conservador porque el único activo que ofrece rentabilidades atractivas es la renta variable. Su opinión de la renta fija es negativa, por los precios del mercado, que tacha de "irrisorios", y también porque es un mercado poco líquido. "Cuando venga una crisis habrá dificultad para vender los bonos, y eso presiona el precio a la baja", explicó el gestor.

En renta variable, en cambio, sí encuentran ideas interesantes. "Aunque en términos absolutos es menos atractiva que hace doce meses, en términos relativos es más atractiva que la renta fija". No obstante, desde la gestora matizan que, ahora mismo, mantienen altos niveles de liquidez a la espera de mejores puntos de compra. El porcentaje en bolsa de uno de los dos fondos mixtos que gestiona Jiménez, Renta 4 Nexus, es del 17% actualmente, y la idea es que crezca hasta el 25%-30% después de que termine la temporada de resultados.

Respecto al tipo de compañías en las que se fijan están aquellas que consideran ganadores estructurales, como Facebook o Tencent (que domina la industria de videojuegos con títulos tan conocidos como Fornite). "Somos contrarios a lo que piensan los value. Hay que tener cuidado con las compañías que cotizan a un PER bajo porque no siempre son las mejores", piensa el gestor. También empresas con altos dividendos, como Unibail Rodanco o Imperial Brand; así como valores penalizados en sectores atractivos, como Fresenius, Reckitt Benckiser y Dia.