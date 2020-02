BBVA lanzará fondos de fondos de gestión alternativa

Ángel Alonso Madrid

BBVA AM va a apostar por la gestión alternativa con el próximo lanzamiento de un fondo de fondos de capital privado o 'private equity', según ha adelantado su consejero delegado, Luis Megías, en un encuentro con periodistas.

No ha querido dar más detalles por el momento, hasta contar con los permisos pertinentes de la CNMV, pero será durante el primer trimestre de este año y el primero de una serie de fondos que se adentrarán en la gestión no convencional, donde se irán incluyendo productos específicos centrados en deuda privada, sector inmobiliario o infraestructuras.

"No podemos estar al margen. Necesitamos la gestión alternativa para diversificar las carteras y aportar alfa. Ahora hay recursos para poder invertir en estos productos", señaló Megías, en un momento de dificultad para alcanzar rentabilidad en activos de deuda tradicionales y con la renta variable con las valoraciones en máximos.

Para alcanzar este objetivo, la gestora planear ampliar el equipo, que ya cuenta con un responsable específico, y superar los 4.600 millones de euros que actualmente tienen bajo gestión en este segmento. "Nosotros no somos expertos en gestión alternativa, pero sí que lo somos en selección y análisis de fondos", apuntó Megías, razón por la que se han decantado por lanzar fondos de fondos.

No será la única novedad de la gestora para este año. La ASG, siglas que están marcando la acción de las firmas de inversión -por una mayor concienciación sobre el cambio climático y las inversiones esperadas en Europa por la transición hacia una economía más verde entre otros factores-, va a dejar de ser un área aislada para convertirse en un eje transversal, que marcará todas las decisiones estratégicas de inversión de BBVA AM. "No va a ser una etiqueta, sino un cambio integral en nuestro proceso de inversión. Ya lo veníamos haciendo pero ahora le vamos a dar un impulso", que detallarán en los próximos meses, explicó Megías.

Foco en el cliente

Con estos cambios, en BBVA AM afrontan un nuevo ciclo que seguirá focalizado, según su consejero delegado, en los clientes y no en los productos, como demuestra la falta de fondos garantizados o los 20.700 millones de euros que tienen invertidos en fondos perfilados, aparte del crecimiento del 21% durante el año pasado del volumen patrimonial en gestión discrecional, donde han captado 2.235 millones.

En este segmento de negocio manejan ya 48.747 carteras que engloban 12.303 millones de euros, de los que el grueso pertenece a clientes de banca privada, donde se necesitan 300.000 euros para ser atendido. En asesoramiento de carteras, cerraron 2019 con poco más de 10.000 millones de euros.

"Cada vez tiene menos sentido realizar un seguimiento de los fondos de inversión, de entrada y salida de dinero, y lo tiene más hablar del asesoramiento de carteras", según Luis Megías

Pero, según Megías, "cada vez tiene menos sentido realizar un seguimiento de los fondos de inversión, de entrada y salida de dinero, y lo tiene más hablar del asesoramiento de carteras, porque nosotros tenemos un 75% de la gama Quality y de gestión discrecional en fondos de terceros. Pero no existe un criterio común para poder compararlas", subrayó.

Respecto a si los clientes de la entidad han mostrado su preocupación sobre el futuro de las sicav como vehículo de inversión, Megías señaló que no ven inquietud porque "no sabemos lo que va a ocurrir", aunque reconoció que la cifra general de sociedades, en general, mantiene una tendencia a la baja.