Los fondos españoles son los peor calificados por Morningstar en 2019

Víctor Blanco Moro Madrid

La industria de la gestión de fondos en España tiene deberes por hacer. Según la calificación que Morningstar, uno de los mayores proveedores de datos de la industria de fondos de inversión, da a los productos que se venden en toda Europa, España quedó en 2019 a la cola, con una media de estrellas en sus fondos de 2,54 –sobre 5– en el último trimestre, por debajo de las otras 19 regiones que monitoriza el proveedor. Por el contrario, los fondos holandeses, fineses y suizos, en ese orden, se mantienen en la parte más alta de la tabla según este ráting. Morningstar recoge datos de las gestoras europeas con más de 5.000 millones de euros en fondos con calificación y con al menos 10 fondos o clases con calificación.

El ráting que da el proveedor a los vehículos que ofrecen las gestoras se basa en dos parámetros: "Las estrellas miden rentabilidad y volatilidad pasada. No incluye opinión de nuestros analistas. Es una calificación puramente cuantitativa, es un cálculo matemático", explica Fernando Luque, editor senior de Morningstar, y quien detalla algunos de los criterios que sigue el proveedor a la hora de calificar los fondos: "Deben tener al menos 3 años de recorrido y las estrellas se otorgan en función de la rentabilidad y volatilidad que hayan obtenido comparando cada fondo con los de su misma categoría que se distribuyan en Europa", explica. Los fondos garantizados, de gestión alternativa o monetarios no reciben calificación.

Los españoles, al detalle

El suspenso claro que recibe la industria española de fondos de inversión en 2019 tiene más que ver con el mal comportamiento que han tenido los fondos de renta variable y los mixtos, que los de renta fija. En esta última clase de activos España no sale tan mal parada en la fotografía, quedando en el decimotercer lugar por calificación de las 20 regiones que sigue Morningstar. Sin embargo, en los productos de bolsa y los mixtos, especialmente estos últimos, la industria española tiene mucho que mejorar en 2020. En los de bolsa España queda en penúltimo lugar, con Austria cerrando la clasificación, mientras que en los mixtos son los españoles los que peor calificación reciben, por debajo de los portugueses y los italianos, que se quedan en penúltimo y antepenúltimo lugar.

Fernando Luque intenta analizar el mal año que han atravesado los productos domiciliados en nuestro país: "El problema que están teniendo viene por la rentabilidad; no creo que los fondos españoles sean más volátiles que los europeos de la misma categoría. Es difícil encontrar explicaciones. No creo que los españoles gestionen peor que los italianos, franceses o alemanes. No hay motivos para pensar eso", destaca. Hay otros factores, como que "en España hay muy pocas clases institucionales, mientras que en los extranjeros, especialmente en los de Luxemburgo, hay clases institucionales que tienen comisiones más bajas", destaca.

Otro aspecto que podría haber tenido sido importante es que "España fue casi el último país en sacar las clases limpias, sin la comisión de distribución, mientras que en otros países llevan más años haciendo esto, y obtienen mejores rentabilidades al no incluir la comisión de distribución", concluye Luque.

La Liga Internacional

La mala calificación que reciben los fondos españoles en el último trimestre de 2019 se ve reflejada en los resultados que han obtenido estos productos durante el ejercicio y avala la opinión de Luque, de que el problema puede haber tenido más que ver con la rentabilidad que han conseguido los fondos españoles en los últimos meses, más que estar relacionada con las volatilidad que hayan tenido en este periodo. En La Liga de la Gestión Activa Global de elEconomista, que recoge los 146 productos que están disponibles a la venta en España para el inversor minorista, en euros, con un patrimonio de al menos 5 millones de euros, y un active share del 60% como mínimo, los resultados de los productos españoles evidencian el mal momento que han atravesado las gestoras de nuestro país.

De los 20 fondos que se incluyen en la lista, 13 se amontonan en el último cuartil por rentabilidad anual, con una retorno medio del 14,9% en el año –el peor fueElcano Special Situations, con un -18,5% en el ejercicio–. 6 fondos se situaron en el tercer cuartil, y sólo uno logró introducirse entre los mejores por resultados: elRural RV Internacional Estándar, que gestionan Beatriz Garrido y Carlos Camacho, un producto que dejó un 31,3% en el año.

Los españoles de La Liga alcanzaron una rentabilidad media del 18,9%, frente al 27,1% que consiguieron todos los fondos de la tabla. También, los primeros mantienen una calificación de 2,2 estrellas de media, frente a las 3,2 que mantienen los 146 productos que conforman la tabla.