Los cinco puntos estratégicos que revisará el BCE en 2020

Víctor Blanco Moro Madrid

Este jueves los inversores tienen su primera cita anual con el Banco Central Europeo (BCE). El organismo que preside Christine Lagarde se estrenará en 2020 con una reunión en la que se espera que se confirme la revisión estratégica que anunció la presidenta francesa hace unos meses, y sin novedades en cuanto a nuevas medidas, o cambios en el rumbo actual que mantiene la entidad.

Parece que en el frente de las medidas de política monetaria que utiliza el organismo no va a haber novedades durante unos meses, y que las compras de deuda continuarán sin novedades, en 20.000 millones de euros al mes, sin incluir nuevos activos en el programa y los tipos en el 0%, hasta mediados de 2022, cuando los expertos encuestados por Bloomberg esperan que llegue el próximo incremento del precio del dinero.

Así, se espera que la revisión estratégica sea el centro de atención en la reunión de esta semana, con los siguientes puntos clave como grandes protagonistas.

El objetivo de inflación

La posibilidad de que el BCE revise el objetivo de inflación, que ahora está en el 2% anual, es la que más suena en los mercados. En la última encuesta de Bloomberg el 89% de los encuestados destacó que espera que el organismo sea más flexible, y permita, dentro de su objetivo que el IPC supere, o se quede por debajo, del 2%. Un 48% cree que se establecerá un objetivo "más preciso", frente al método actual por el cual el organismo consideraría cumplido su cometido si el IPC se mantiene "ligeramente por debajo" del 2%, cuando no ha especificado nunca qué nivel puede ser aceptable.

Nuevas herramientas

Lagarde confirmó en diciembre que el organismo también debatirá sobre algunas de las herramientas que utiliza para analizar la situación económica. Es el caso de las expectativas de inflación. El BCE utiliza estimaciones internas y también las expectativas del mercado a través de los swaps 5y5y de inflación, que miden el IPC esperado por el mercado a 10 años vista. La divergencia que se está produciendo entre estas dos medidas en los últimos años parece que ha convencido al BCE para revisar qué es lo que ocurre. También, según explican desde Bloomberg, el hecho de que la oferta monetaria cada vez sea menos útil como mecanismo para intentar analizar la evolución de los precios, obliga a que el uso de esta medida también sea revisada.

El BCE puede plantearse abrir cuentas bancarias a particulares en un futuro

Más transparencia

Al organismo europeo se le ha criticado durante los últimos años por no ser todo lo transparente que debería. Las publicación de las actas no es suficiente transparencia, según algunos expertos, que plantean que el BCE debería publicar un gráfico de puntos como hace la Reserva Federal estadounidense (Fed), que indican las perspectivas de tipos de interés de los propios miembros de la entidad. También, según Bloomberg, el organismo podría estar planteándose implementar reuniones similares a las que hace el organismo americano, llamadas "Fed Listens" (La Fed escucha), en las que se debatiría con académicos, legisladores... etc.

Lucha contra el cambio climático

El compromiso del BCE contra el cambio climático es otra opción a tener en cuenta. El 58% de los encuestados cree que en los próximos 12 meses no se tomarán medidas, pero cada vez son más los que creen que podría terminar adoptando alguna medida para luchar contra la contaminación, como favorecer las compras de bonos verdes en el programa QE.

La divisa digital

Lagarde ha confirmado que hay un equipo trabajando en una posible divisa digital. También, Benoit Coeuré, del consejo de Gobierno del BCE hasta este año, ha destacado la posibilidad que el BCE pueda plantearse abrir cuentas bancarias a particulares en un futuro.