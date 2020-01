La gestora de Bankia capta el 91% del saldo neto en fondos en 2019

Los fondos de inversión atrajeron 1.690 millones de euros en 2019, en uno de los cinco años más flojos en entradas de dinero de la última década pese al buen comportamiento de todas las clases de activos en términos de rentabilidad. De esa cantidad, la gestora de Bankia fue la encargada de captar el 91% de todo el saldo neto que entró en fondos, según los últimos datos de Inverco.

En concreto, logró más de 1.500 millones de euros que dejan a la gestora, la cuarta por patrimonio, con 19.500 millones de euros en activos bajo gestión y una cuota de mercado del 7,05% en fondos -está a un paso de conseguir el objetivo que se marcó en su Plan Estratégico de alcanzar el 7,2% en 2020-. Tras ella, y a cierta distancia, se situaron Santander AM, que captó 917 millones, y Mutuactivos, con 812 millones.

Pero, ¿a qué se debió el éxito de Bankia AM el año pasado? "Buena parte del crecimiento se ha basado en la gran acogida que ha tenido entre los clientes Bankia Gestión Experta, el servicio de gestión de carteras de la entidad", explican fuentes de la gestora. Las entradas de dinero en este servicio superaron los 1.100 millones de los, de los que más de un 70% procedió de captaciones externas (aportaciones nuevas y movilizaciones de terceras entidades). "Con ello, Bankia Gestión Experta supera ya los 3.400 millones de euros gestionados, lo que supone el 16% del volumen total de fondos de inversión", añaden.

Además de ello, desde Bankia AM atribuyen su éxito también a los avances de Bankia Soy Así Cauto, que consiguió suscripciones por valor de 430 millones el año pasado, y de Bankia Mixto Dividendos, con más de 200 millones de euros.

Dentro de las gestoras que pertenecen a los grandes bancos, la otra que logró suscripciones netas en 2019, además de la de Bankia, fue la de Banco Santander. BBVA AM, CaixaBank AM, Bankinter Gestión de Activos y Sabadell AM acumularon reembolsos netos.

Arantxa López-Chicote, directora de producto, inteligencia de mercado y digital de Santander AM España, explica que "gran parte del éxito de captación de 2019 se debe a que hemos aprovechado las diferentes coyunturas con productos que se han adaptado a las necesidades y demandas de los clientes". De este modo, en la primera parte del año, en la que los tipos "aún nos permitían hacer productos de rentabilidad objetivo, los fondos que lanzamos (los horizontes y los 95) captaron casi 300 millones".

Una vez que los tipos ya no dieron más de sí, continúa López-Chicote, en la segunda parte del año, "ha sido la gestión perfilada, capitaneada por el nuevo servicio de gestión discrecional para clientes desde 10.000€ (Mi Cartera); y la gama Mi Fondo, con un perfil para cada tipo de cliente, y que este año además han dado sus mejores rentabilidades históricas". A todo ello hay que añadir que la gestora amplió su gama de fondos sostenible, que ya supera los 1.500 millones de euros.

Pero no todo fue igual de positivo para el grupo Banco Santander. Aunque la pata de Santander AM logró suscripciones netas el año pasado, Allianz Popular AM (pendiente de integrarse en el grupo, después del acuerdo alcanzado con Allianz) ha visto cómo se evaporaban 1.340 millones de euros -se trata de la salida de dinero más abultada dentro de la industria-; mientras que Santander Private Banking Gestión vio salir otros 169 millones.

Tras Bankia AM y Santander AM, Mutuactivos se situó en tercera posición en cuanto a captaciones, con 812 millones de euros. "Mutuactivos concluyó 2019 como la gestora independiente con mayor captación neta de fondos de inversión, generada de forma orgánica íntegramente y fruto, entre otros motivos, de nuestra correcta propuesta y estrategia comercial de productos y servicios, centrada, entre otros, en los vehículos de asset allocation (carteras gestionadas con fondos propios y de terceros y fondos perfilados)", valora Luis Ussia, consejero delegado de la gestora.

Los más damnificados

Además de Allianz Popular AM, que se llevó los mayores reembolsos, Sabadell AM y BBVA se situaron en segunda y tercera posición con salidas de 676 y 489 millones, respectivamente. En el caso de la gestora de Sabadell, de cara a 2020 explican que se centrarán en ofrecer soluciones de inversión en varias direcciones: por un lado, las que permiten obtener ingresos periódicos, y por otro, soluciones de ahorro a largo plazo inclusivas que hagan crecer el capital permitiendo acceder a rentabilidad positiva más allá de los tipos de interés bajo cero y que permitan incorporar un plan de suscripciones periódicas.