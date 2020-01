Los activos que más rentabilidad dan para el inversor cada mes del año

En el mercado son muy comunes los dichos o las frases que esconden consejos para los inversores y sus estrategias. Probablemente, la sentencia más famosa es sell in may and go away (vende en mayo y vete), una expresión que se basa en la estacionalidad de la renta variable, ya que históricamente entre noviembre y abril se han logrado los retornos más suculentos en el parqué.

Según un estudio de la universidad de Barcelona, la existencia de factores estacionales en los mercados financieros es conocida desde los años 40 del pasado siglo y fue en los 70 cuando se empezó a estudiar de forma sistemática en las bolsas americana y australiana. A día de hoy, hay cientos de estadísticas sobre los meses más rentables para una determinada inversión y desde Morgan Stanley han estudiado cuáles son los activos más rentables en cada mes del año. La bolsa también odia los lunes.

"Aunque a primera vista podría parecer cuestionable, los datos sugieren que hay épocas en las que es mejor o peor invertir. Nosotros buscamos qué tipos de activos tienden a hacerlo bien en determinados meses y establecemos qué resultados son estadísticamente significativos", argumentan. A pesar de reconocer que las tendencias temporales por sí mismas "nunca son una razón para una inversión direccional", creen que "ser consciente del timing de catalizadores clave y su tendencia puede añadir valor".

Cuál es la mejor inversión de cada mes

De este modo, históricamente las mejores inversiones en enero han sido el high yield europeo y el americano, con retornos del 2,1% y el 1,7% de media desde 1990, respectivamente. Además, han cerrado el primer mes del año en positivo más de un 80% de las veces. Mientras, la tercera inversión más destacada sería el real brasileño, con un alza del 1,7% y un 70% de las veces en verde. En febrero el Hang Seng, el cobre o el Brent han logrado retornos entre el 2,3 y el 2,6%, pero el porcentaje de ocasiones en las que el resultado ha sido positivo para el inversor es muy inferior.

Vende en mayo, pero compra deuda

En el caso de la bolsa, entre noviembre y abril se obtienen los retornos más suculentos. En esos seis meses el S&P500 ha subido de media desde 1950 de media un 7%. Por contra entre mayo y octubre aún se obtienen ganancias positivas -del 1,5%-, pero lo cierto es que hay otros activos más atractivos para esos meses. En términos generales, el estudio del banco demuestra que los activos de mayor riesgo tienden a hacerlo mejor durante el invierno mientras que la deuda lo hace mejor en el verano. Asimismo, el informe apunta que la volatilidad tiende a subir cuando las bolsas lo hacen peor.

A nivel global, el mejor mes para invertir en bolsa es abril -con un 2,5% y un 76% de ocasiones en positivo-, pero no es así en todas las geografías. En el S&P 500 el mes en el que se han obtenido los mayores retornos es noviembre, con un 1,8% de media y un 62% de veces en positivo. En Europa abril es el mejor mes, con una rentabilidad del 2,8% y un 76% de ocasiones en positivo. Mientras, diciembre es el momento óptimo para apostar por emergentes, con un 2,9%.

Albert Parés, gestor de Annualcycles Strategies -que logra un 5% anualizado desde su creación hace 11 años-, resalta la oportunidad que se da en el Ibex 35 entre el 11 de febrero y el 2 de mayo, un periodo en el que se ha ganado en los últimos 10 años un 3,5% de media y con 9 veces en positivo, si bien en 2012 con la crisis de deuda las caídas fueron muy intensas. "La estacionalidad nos ha ayudado mucho. No existen sistemas o estrategias que se cumplan siempre, pero sí podemos apostar por un sistema que se cumpla la mayoría de los años o pautas", indica el gestor.