Ángel Alonso Madrid

Cuando quedan pocos días para que termine 2019, es un buen momento para hacer un balance de las carteras. Y aunque no termine una década en sentido estricto, parece una buena idea echar la vista atrás, concretamente diez años, para analizar qué rendimiento hemos obtenido con nuestras inversiones. Con los fondos, de hecho, es uno de los períodos estándar que sirven para analizar el recorrido a largo plazo y la calidad de la gestión, pues es un plazo lo suficientemente amplio como para haber atravesado diversos baches del mercado y comprobar cómo lo ha hecho.

En elEconomista hemos analizado cuáles han sido los mejores fondos de renta variable, mixtos y de renta fija, atendiendo a su rentabilidad anualizada a 10 años y considerando las clases en euros disponibles para el inversor en España, según los datos de Morningstar. Y los resultados parecen evidentes, conociendo cuál ha sido el comportamiento durante estos años de los activos financieros.

Pero no por obvio deja de ser interesante comprobar cuáles han sido los mejores fondos de cada categoría y qué rendimiento han obtenido respecto a su competencia. Y también es instructivo sobre la necesidad de dejar madurar las decisiones de inversión en una cartera diversificada, más allá de los sustos del mercado a diario, para obtener la rentabilidad esperada.

Fondos tecnológicos

En renta variable, los mejores fondos han sido los que han estado centrados en bolsa de Estados Unidos y concretamente en el sector tecnológico. Lógico, teniendo en cuenta la revalorización del 244% que ha conseguido desde 2010 el S&P 500 o la espectacular subida del 6.677% lograda por el Nasdaq. En las principales posiciones del podio de los ganadores aparecen Fidelity Global Technology Y, con un 19,27% de rentabilidad anualizada a 10 años, seguido del Franklin Technology I, con un 19,15%, y el DNB Fund Technology, del grupo noruego DNB, con un 19,05%. A continuación aparece Erste Biotech Eur, con un 18,79%, que recuerda la importancia que ha tenido también el sector biotecnológico y de salud en los últimos 10 años.

Esta gestora está siendo conocida por los inversores españoles ya que su fondo Erste WWW Stock Environment aparece en las primeras posiciones de la Liga Global de la Gestión Activa de elEconomista sistemáticamente. En este grupo también figura un fondo de gestión pasiva, el Vanguard US Opportunities Inv EUR Acc, con un 18,58%

Entre los fondos de renta fija, los fondos que mejor comportamiento han tenido en los últimos diez años han sido los que han tenido a los mercados emergentes como referente, al igual que el high yield global y de Estados Unidos. De esta forma, Candriam Bonds Emerging Markets I EUR Cap, con un 10,85% de rentabilidad, aparece como mejor fondo, el único que supera el doble dígito de rentabilidad anualizada a 10 años, seguido de Wells Fargo (Lux) WF US HY Bd I EUR Acc, con un 9,55%, y AB Global High Yield I2 Acc, de la gestora norteamericana AllianceBernstein, con un 9,40%. En este grupo de los mejores fondos de renta fija, aparece uno de deuda europea a largo plazo, NB Euro Bond, de Novo Banco, con un 9,29% de revalorización.

En los fondos mixtos, sicavs como Silvertree Capital y Pensioninvest Capital lideran la clasificación, con un 14% y casi un 12% respectivamente, pero se han obviado por no ser traspasables. De esta forma, el fondo flexible R-co Valor C EUR, de Rothschild AM, con un 10,87% se alza con el trofeo de oro, seguido de dos fondos agresivos de Allianz GI (ver gráfico).