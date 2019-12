Wall Street se mantiene en zona de máximos: vuelve a vivir una Nochebuena anodina tras el susto de 2018

Hace solo un año las cosas eran muy diferentes. Toda las alarmas saltaron en la media sesión de la Nochebuena de 2018, la peor de la historia. Aquel día, Wall Street y el resto de bolsas de todo el mundo iniciaron una corrección inesperada y violenta que estuvo a punto de introducirlas en un mercado bajista, que técnicamente se alcanza cuando se produce un desplome de más del 20%. Finalmente la amenaza de una recesión global se aplazó, para aparecer recurrentemente durante 2019, provocando episodios de pánico de mayor o menor intensidad -mayo, junio o agosto-, pero permitiendo que los índices hayan escalado hasta firmar un año excepcional. Uno de los mejores de las últimas décadas, con ganancias de más del 20% en la mayoría de las casos. El S&P 500 se acerca a ganancias anuales del 30%, tras apenas dejarse un 0,02% este martes, mientras que el Dow Jones cerró la sesión antes del festivo de Navidad en los 28.516 puntos, tras caer un 0,13%,

Y esta vez la Nochebuena volvió a ser normal, anodina, con los selectivos de Wall Street en su atalaya histórica, agradecidos por los acercamientos entre la Administración de Estados Unidos y el Gobierno de China sobre la guerra comercial, y también por los avances hacia un Brexit con acuerdo al otro lado del Atlántico, y también por las señales y las previsiones que apuntan a un aterrizaje del crecimiento económico, sí, pero controlado, y vigilado por unos bancos centrales que parecen tenerlo todo previsto.

Al menos eso descuentan los precios a los que cotizan los índices norteamericanos, que el lunes volvieron a marcar "un nuevo alto de todos los tiempos, algo que es de todo menos algo bajista y que no nos sorprende en la medida que se encuentra en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien añade que "por el momento no vemos nada que plantee un agotamiento en las subidas y no habrá ningún signo de deterioro en las posibilidades de ver mayores alzas en próximas sesiones mientras no se cierre el hueco que abrió el S&P 500 a partir de los 3.168 puntos".

El volumen de negociación de la sesión de Nochebuena fue un 40% inferior al del promedio del último mes, lo que explica la tranquilidad pero, del mismo modo, permite que se puedan producir movimientos bruscos, sobre todo si entran en juego los famosos y desconocidos algoritmos que gestionan de forma automática cada vez más dinero, y que no atienden a las fechas señaladas, sino que reaccionan a distintos parámetros, propiciando el agravamiento de tendencias, lo que desde la Nochebuena de 2018 los analistas han admitido que será una constante del mercado.

Morgan Stanley: "Las bolsas están teniendo un comportamiento increíble, ahora hay que preguntarse si están sobrecompradas y qué podría provocar una corrección"

De lo poco destacable de este martes, la crisis de Boeing asumió casi todo el protagonismo, sin más consecuencias. "Las bolsas están teniendo un comportamiento increíble, ahora hay que preguntarse si están sobrecompradas y qué podría provocar una corrección", reflexiona Andrew Slimmon, experto de Morgan Stanley IM, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Por su seguro, la carrera electoral en Estados Unidos, que finaliza el 3 de noviembre con la celebración de los comicios presidenciales en los que Donald Trump se juega su reelección, marcarán el ritmo del curso bursátil, en el cualquier señal de debilidad de la economía será una buena razón para asustarse.