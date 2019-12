¿Por qué el precio del petróleo no se ha disparado tras los nuevos recortes de la OPEP?

Desde el mes de noviembre, los futuros del petróleo Brent (de referencia en Europa) cotizan en un rango que va de los 60 a los 64 dólares. El pasado 6 de diciembre la OPEP anunció un recorte de la producción de 500.000 barriles más por día, que se sumaban a los recortes anunciados en 2018 de 1,2 millones de barriles diarios (mbd). Pese a este esfuerzo, el petróleo sigue cotizando hoy dentro de esa horquilla. Las subidas desde la reunión en Viena han sido leves porque el movimiento de la OPEP no compensará ni de lejos la sobreoferta que se espera durante la primera parte de 2020. Además, las dudas sobre el cumplimiento de los nuevos recortes no son pocas. Por ejemplo, Arabia Saudí (país que soportará el mayor peso relativo de las restricciones) ha puesto como condición el cumplimiento estricto de los demás firmantes, algo que no suele suceder.

AIE: "El mercado ha hecho sus cuentas y por eso la reacción al nuevo acuerdo ha sido tan tímida: el barril de Brent cotizaba en los 63 dólares antes de la reunión y mientras publicamos este informe su precio ronda los 64 dólares"

La Agencia Internacional de la Energía ha publicado hoy jueves su nuevo informe mensual en el que incluye los renovados recortes de la OPEP para hacer sus cálculos sobre oferta y demanda. A pesar de los esfuerzos del cártel, parte del problema al que se enfrenta los países productores seguirá en pie durante la primera mitad de 2020: un mercado con exceso de oferta, aumento de inventarios y, previsiblemente, una caída de los precios del crudo.

La AIE considera que los nuevos recortes de producción, 500.000 barriles más por día (un recorte total de 1,7 millones de barriles por día), no serán suficientes para compensar el crecimiento de la oferta, lo que generará un mercado en el que se bombeará más crudo del que se consume.

En el informe publicado este jueves, la AIE mantiene sin cambios sus previsiones sobre la demanda para este año y el próximo, y calcula que el exceso será de 700.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2020. Esta cantidad es inferior a los cálculos anteriores, previos a los nuevos recortes de la OPEP, cuando se llegó a hablar de un excedente que superaría el millón de barriles diario (mbd).

Recortes y producción

Estas nuevas previsiones no sólo tienen en cuenta el recorte voluntario de unos 500.000 barriles diarios anunciado la semana pasada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus productores aliados como Rusia y México. También una revisión a la baja del crecimiento del crudo que sacarán al mercado el resto de los países, que será de 2,1 millones de barriles diarios más, en lugar de los 2,3 millones estimados anteriormente, debido a extracciones menos voluminosas de lo inicialmente estimado por parte de Brasil, Ghana y Estados Unidos.

La AIE destaca que este panorama está impidiendo que el precio del petróleo suba con fuerza tras el acuerdo de la OPEP. "El mercado ha hecho sus cuentas y por eso la reacción al nuevo acuerdo ha sido tan tímida: el barril de Brent cotizaba en los 63 dólares antes de la reunión y mientras publicamos este informe su precio ronda los 64 dólares", relata literalmente el documento.

Otro dato llamativo que destaca el informe tiene que ver con la evolución histórica de la producción y el comercio de crudo en EEUU, hoy mayor productor del mundo. En septiembre EEUU se convirtió "momentáneamente" en exportador neto de petróleo, con un saldo neto de 89.000 barriles diarios.

Ese dato abre la puerta que para que EEUU se convierta a finales de 2020 o comienzos de 2021 en exportador neto de forma sostenible y continuada, aunque eso no significa que deje de importar crudo, simplemente que exportará más de lo que importa.