La encrucijada china de Volkswagen en la era del coche eléctrico

El fabricante alemán obtiene, junto a Porsche, el mayor respaldo de los analistas para comprar sus acciones; su multiplicador de beneficios resulta más atractivo que el de sus competidores, y su acelerón en el coche eléctrico lo acerca a sus rivales.

De las 122 factorías que Volkswagen tiene repartidas por el mundo, hay una que levanta suspicacias: la de Urumchi, capital de la Región Autónoma Uigur de Xinjian, donde reside una minoría musulmana en el noroeste de China.

Las detenciones a miembros de esta etnia se cuentan por miles, con el internamiento forzado en centros de adoctrinamiento, como ya señaló la ONU en 2018 y han informado desde la BBC al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

"No ha habido y no hay educación militar para los trabajadores de la planta en Urumchi", se apresuró a desmentir Volkswagen. Pero parece que no desmintió su acuerdo con la Policía Armada del Pueblo, una fuerza paramilitar, a la que se relaciona con el castigo a las minorías étnicas por parte de Pekín.

Volkswagen lanzará setenta vehículos electrificados en la próxima década en todas sus marcas

El fabricante de automóviles se juega mucho en China, un territorio complejo en el que hacer negocios, y en el que la compañía confía para crecer en la era del coche eléctrico. De hecho, su filial china acaba de anunciar que planea invertir 4.000 millones de euros en el país asiático solo en 2020, país en el que, según datos de octubre, su cuota de mercado alcanzó el 19,5%.

De allí también provendrá el litio para sus baterías eléctricas, gracias a un acuerdo firmado en abril con la empresa local Ganfeng.

Es un paso imprescindible para asegurarse el metal más preciado que permitirá a Volkswagen lanzar setenta vehículos electrificados en la próxima década en todas sus marcas -con la ya anunciada reducción del número de empleados en sus plantas-, con una inversión que se estima de 91.000 millones y que empezará por la salida al mercado del modelo ID.3 el año que viene.

"Volkswagen está abrazando la electrificación para pasar página del caso dieselgate"

A punto de finalizar el ejercicio, se prevé que el beneficio neto del mayor fabricante de vehículos del mundo crezca un 17% este año con respecto al anterior, hasta acercarse a los 13.800 millones de euros, según cifras del consenso de mercado que recoge FactSet. Sería su mejor año desde el beneficio extraordinario de 21.717 millones que se anotó en 2012.

Pero es en el conjunto del periodo entre 2018 y 2021, cuando la firma automovilística ganará un 29% más y superará los 15.000 millones, frente al aumento del 13% que se estimaba en enero.

"Volkswagen está abrazando la electrificación para pasar página del caso dieselgate [por las emisiones contaminantes de sus vehículos]", subrayan los analistas Michael Dean y Gillian Davis, de Bloomberg.

"Pero las salidas a bolsa de Porsche y Lamborghini serán necesarias si es serio sobre su objetivo de capitalización bursátil de 200.000 millones de euros", añaden los expertos, quienes creen que la compañía podría transformarse en el nuevo Tesla.

No solo es que Porsche y Volkswagen sean las favoritas de los analistas por recomendación entre los grandes fabricantes, sino que su multiplicador de beneficios que incluye la deuda -de entre cinco y seis veces- es mucho más bajo que la media de once veces de la industria.