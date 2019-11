Las acciones de Mediaset celebran con alzas del 5% el 'gesto' de Vivendi

Carlos Simón García Madrid

La matriz de Telecinco y Cuatro está afrontando su particular batalla corporativa con Vivendi con el objetivo de llevar a cabo la fusión entre la italiana y la española que fue anunciada a mediados de verano.

Tras varias idas y venidas, parece que ahora el conglomerado francés, que posee casi un 29% de las acciones del grupo italiano, ha sacado la bandera blanca y quiere la paz ya que, según informan desde Reuters, está dispuesta a vender las acciones que tiene a un precio incluso inferior al que las compró.

Los títulos de la filial española han reaccionado con un fuerte rebote al inicio de las operaciones que ha llegado a acercarse al 5%, llevando a la acción a cotizar en torno a los 5,9 euros, máximos no vistos desde comienzos de octubre.

Los analistas todavía le ven un potencial adicional del 5,6% hasta los 6,2 euros, donde fijan su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses. Su recomendación, eso sí, es mayoritariamente de mantener las acciones en cartera si ya se tienen y solo un 22% de los mismos aconseja comprar después de que se haya anotado más de un 7% en lo que va de año.

Hay que recordar que la operación estaba bloqueada de forma judicial por Vivendi, que entendía que en la nueva compañía, Media for Europe, su poder de participación se vería reducido, y que no se prevé que haya una resolución hasta mediados del año que viene.

Debilidad hasta los 7,05 euros

Desde el punto de vista técnico, "por el momento está consiguiendo en los últimos meses mantenerse sobre la zona de soporte de los 5,05 euros pero para confiar en una reestructuración alcista no es suficiente con un simple rebote como el que está tomando cuerpo en el corto plazo", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

El experto añade que "podríamos ver mayores avances incluso hasta la zona de los 7 euros pero si no supera estos niveles no confiaríamos en alzas sostenibles y, por tanto, es un título que de momento no tocaríamos".

No debe perder el soporte de los 5,05 euros.

¿Cuánto he ganado o perdido con mis acciones?: