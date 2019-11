El 80% de los expertos desconfía de un 'rally' de Navidad en el Ibex

La incertidumbre en torno a la formación de un nuevo Gobierno en España y las dudas que genera la inclusión de Unidas Podemos (UP) en el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue pesando en el ánimo de los inversores de bolsa española.

El Ibex acumula cinco sesiones consecutivas a la baja y a falta de poco más de 30 sesiones para cerrar el ejercicio, el 80% de los diez expertos consultados por elEconomista no cree que el índice español vaya a disfrutar de un rally de Navidad del que ya se vio privado el año pasado, cuando los temores a una recesión global y el aumento de tensión entre EEUU y China aguaron la fiesta en los parqués mundiales.

¿Qué razones hay tras este pesimismo? "Un acuerdo antes de fin de año por un Gobierno de coalición entre PSOE y UP confirmaría el malestar de los sectores más sensibles al acuerdo, en este caso, la banca y las utilities, que son dos de los bloques más representativos del Ibex", apunta Nicolás del Río, de Dif Broker.

Ernesto Getino, de Getino Finanzas alude a la alta volatilidad tras las elecciones para no esperar un cambio de rumbo hasta que el panorama nacional e internacional despeje todas las dudas. Y para Oscar Anaya, de Tradition, a falta de catalizadores positivos y poniendo todo en la balanza, hay más riesgo de caída que de subida. "Ya no se trata de un tema de fundamentales sino de estabilidad política, o al menos eso es lo que están esperando ver los clientes internacionales. Por eso, viendo el calendario que tenemos por delante y las decenas de escenarios resultantes no estoy muy convencido de que vayamos ver el esperado rally de Navidad".

Otros frentes abiertos

Aunque el componente político es, en opinión de estas firmas de análisis, el principal obstáculo para que la bolsa española pueda disfrutar un rally, las firmas de análisis consultadas apuntan al rumbo que puedan tomar otros frentes: por un lado, desde Imantia Capital, Francisco Sainz apunta a la inestabilidad social y económica en Latinoamérica.

"La propia composición del Ibex, con un peso aún relevante de bancos y grandes compañías en la región nos hace pensar que parece difícil que el Ibex pueda corregir un peor comportamiento frente a otros índices, al meno en el corto plazo".

De hecho, desde enero, el selectivo nacional acumula un retroceso de 15 puntos frente al EuroStoxx, la mayor distancia en 2019. Un diferencial que se ha ensanchado aún más desde el jueves de la semana pasada. Desde entonces el Ibex retrocede un 3% frente al 0,1% que se deja el índice de referencia del Viejo Continente.

En segundo lugar, la resolución del Brexit tras las elecciones que se celebrarán en Reino Unido el próximo 12 de diciembre también será determinante, así como la firma eventual del primer acuerdo entre EEUU y China "que podría estar ya cotizado por el mercado, dada la sucesión de máximos históricos se vienen sucediendo durante las últimas semanas en los índices neoyorquinos", señala Nacho Zarza de Auriga Global Investors.

Este punto es el que genera más controversia entre los expertos, ya que para Antonio Aspas, socio de Buy&Hold, la resolución positiva de estos eventos podrían cimentar las bases para que se produzca una subida en bolsa en el periodo que queda hasta el fin de año.

"La infraponderación a bolsa de muchos gestores, junto con el actual contexto de sentimiento negativo, tanto desde el punto de vista económico como político, al contrario de lo que pueda parecer, suponen un indicador muy positivo para los mercados bursátiles", explica Aspas.

En este sentido Jorge Lage, de CM Capital Markets, se decanta porque "habrá un rally de fin de año de la mano de la materialización del acuerdo en Fase 1 en la guerra comercial". No obstante, Lage espera que "el Ibex siga teniendo un comportamiento más débil".

¿Un 'rally' en bolsa europea?

Por su parte, Ignacio Cantos, de atl Capital, no descarta ver un rally en bolsa europea, pero cree que la bolsa española se quedará por debajo mientras se mantenga la propuesta actual con Unidas Podemos. "Si eso cambiara, habría más posibilidades", enfatiza.

Menos entusiasta se muestra Pablo García, de Divacons-AlphaValue, quien cree "el momentum de fondo ha sido bueno gracias al mejor entorno comercial, los saludables resultados del tercer trimestre y el retraso del Brexit, pero a esta fecha estamos en máximos y no encontramos catalizadores para que un mercado europeo a 15,8 veces su beneficio tenga que ir más allá".

En esta línea coincide con Zarza, quien cree que "los índices bursátiles más representativos acumulan fuertes revalorizaciones en el año, lo cual podría llevar a los gestores a aplicar un punto de conservadurismo de cara a la foto final de cierre de año".