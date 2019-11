VF: "Alemania es el único mercado textil que crecerá a más del 10% en cinco años"

La batalla del online dentro del mundo textil se ha convertido en el tesoro mejor guardado de las grandes multinacionales. Las cifras que revelan son escasas y solo muestran su confianza en que el ritmo al que crecerá su negocio por Internet será muy superior al de la tienda física. El gigante estadounidense VF, dueño de marcas como Vans o Timberland, calcula que mientras el ecommerce crecerá un 25% anual los próximos años, las ventas totales lo harán a un ritmo del 6/7%. Este año -aunque su ejercicio fiscal vaya ya por 2020- aspira a entrar entre las cinco mayores textiles por beneficio, con 1.200 millones de euros, por detrás de Inditex, TJX, Ross Stores y Fast Retailing.

Las ventas 'online' para VF representan el menor peso comparado con el resto de compañías textiles, como Inditex -para quien suponen un 12%- o para H&M -que roza el 15%-. ¿Cuándo cree que comenzarán a ser una parte importante del negocio?

En términos generales, el año pasado las ventas por Internet representaron el 8% sobre el total. Es, sin duda, la parte que más rápido está creciendo, con un ritmo anual del 29% el último ejercicio. Lo que esperamos es que este año también nos mantengamos en ese nivel, el de una tendencia de crecimiento de, aproximadamente, el 25% para los próximos años. De este modo, el ecommerce se convertirá en una parte relevante del negocio.

¿Por qué han firmado una alianza con Zalando? ¿Es para que les ayude, de alguna manera, a impulsar las ventas por Internet?

Zalando ha comenzado con un nuevo modelo de negocio que está basado en la búsqueda de un partner [o compañero de negocio] dentro de cada nicho de negocio, digamos. Para ellos, este tipo de nueva vía de negocio les supone, por ahora, solo el 10% de las ventas totales. Y nosotros hemos decidido comenzar a utilizar también este modelo, que todavía es pequeño (aunque sí que ha servido para aumentar algo el endeudamiento), pero que seguramente crecerá en el futuro. Y no deja de ser un camino para crecer rápido, a través de la presencia de marca que las hará más relevantes para el consumidor y más frecuentes. En los últimos años, han surgido muchas formas de negocio, muchos más caminos para entrar en contacto con el consumidor, incluso, si tú no eres el propietario de ese espacio o de esa tienda [como la alianza que mantiene con grandes almacenes como El Corte Inglés en España].

¿Le preocupa que la penetración del comercio 'online' en Reino Unido -que no deja de ser su principal mercado- esté en cotas del 20%, cuatro y hasta cinco veces más que en otros países europeos?

La respuesta corta es no, no lo estamos, aunque es verdad que las ventas digitales en Reino Unido han crecido más rápido que en el resto de Europa. La respuesta larga me llevaría a hablar, por ejemplo, sobre el hecho de que nosotros ya esperábamos la ralentización que estamos viendo en las ventas en Reino Unido, pero también vemos la oportunidad de seguir creciendo y pensamos que ese país, igual que lo es ahora, seguirá siendo nuestro primer mercado a cinco años vista. Esto no quiere decir que no pensemos que otros mercados vayan a crecer más rápido estos años. De ahí que, desde 2017, hayamos estado invirtiendo de manera más intensiva en Alemania, en la propia estructura de la compañía, en tiendas propias o planificando las alianzas de negocio con Zalando. Ahora esperamos recibir una recompensa. Alemania es básicamente el único mercado que va a crecer a doble dígito en los próximos cinco años.

Considerando que Asia va a ser la región que más crezca en sus ventas en los próximos años, ¿hasta qué punto tienen calculado el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos?

No esperamos grandes cambios en la situación macroeconómica. De hecho, ya es lo suficientemente desafiante tal y como está ahora, por lo que no estamos más preocupados de lo que debiéramos estar para el próximo año, comparado con lo que estamos con el actual. Conocemos cuáles son las claves para la estabilidad [del negocio] y estamos preparados para todos aquellos polos que puedan provocar inestabilidad, como una subida de aranceles, las consecuencias del Brexit o la caída de la confianza de los consumidores. Y lo estamos gracias a la diversificación de nuestra cartera de marcas (Vans, Timberland, The North Face, etc.).

¿Cuánto producen en China actualmente?

Hemos estado diversificando mucho nuestra producción, para no depender tanto de China. Nuestra producción allí sobre el total no supera el 8%, actualmente. Este año, las exportaciones desde China a Estados Unidos estarán en un total del 7% sobre nuestra producción.

¿Y cuánto representa el 'gigante' asiático sobre las ventas?

Es nuestra mejor vía para crecer en el futuro. Nuestra presencia en el mercado es muy inferior a la que presentan nuestros competidores. Y, aunque hay que tener en cuenta que el consumo chino está en todas partes, no solamente en ese país, tenemos mucha confianza.

¿Han valorado un escenario de recesión económica para el próximo año?

No vemos una recesión dura como tal, ni esperamos un gran cambio de las condiciones macroeconómicas. Pero, en todo caso, nuestra diversificación, el no tener una sola marca, es clave por si tuviéramos que adaptarnos, dependiendo de la situación financiera que venga.