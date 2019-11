Los analistas desmontan la teoría del mono

Carlos Simón García Madrid

Como dijo Woody Allen en una escena de Todo lo demás, "hasta un reloj parado acierta dos veces al día". Los inversores que hacen una cartera sin mirar ni las compañías que incluyen de vez en cuando aciertan e incluso baten al mercado. Sin embargo, no es lo más habitual, tal y como se puede deducir de los resultados este año. En muchas ocasiones las firmas a las que dan la espalda los expertos han pasado recientemente por grandes turbulencias, están en un sector que se enfrenta a problemas regulatorios o el ciclo económico del momento no acompaña. También se dan casos de acciones que han recorrido mucho, que cotizan a múltiplos más que exigentes y apenas tienen potencial para seguir ganando en mercado. No obstante, a comienzos de 2019, y tras el desplome bursátil de finales de diciembre, los analistas tenían claro dónde había que posicionarse en España. "En general se suele acertar con las compañías, pero lo difícil es hacerlo en los plazos adecuados", apunta Víctor Peiró, analista de GVC Gaesco.

Si el primero de enero hubiésemos formado una cartera con todas las recomendaciones de compra del Ibex por parte del consenso de analistas que recoge FactSet, hasta ahora hubiéramos obtenido una rentabilidad ligeramente superior al 9% y muy cerca de la que ha conseguido el propio índice en este mismo periodo. Pero, sobre todo, destaca que se le sacaría una diferencia a la misma composición pero con los consejos de venta de más de 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, hacer la cartera del mono habría sido un tremendo fracaso en 2019.

Así, cuando comenzó el ejercicio, los analistas concedían hasta 12 carteles de compra dentro del Ibex. Estos eran: ACS, Meliá, ArcelorMittal, Merlin, MásMóvil, Iberdrola, Ence, Inditex, Colonial, Ferrovial, CaixaBank y Repsol.

No todo en esta lista han sido éxitos ya que Arcelor, Meliá, Caixa y, sobre todo, Ence, han sido de los valores más bajistas del selectivo en 2019. No obstante, estos agujeros de rentabilidad han sido de sobra compensados por las historias más brillantes como Ferrovial o Colonial, que llevan acumuladas revalorizaciones superiores al 40% en el periodo. Ese conjunto de compañías cotizaban con un PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- medio de 15,4 veces que se ha encarecido hasta casi las 24 veces actuales. Además, de media, los expertos esperaban un crecimiento de sus beneficios cercano al 5,2% entre 2018 y 2019.

Con las estimaciones actuales, ocho de estos 12 valores continuarían en la cartera del inversor que siguiera los consejos de los expertos y sólo dejarían de estarlo Iberdrola, Inditex, Colonial y CaixaBank. En su lugar entrarían IAG, CIE Automotive, Santander y Acerinox. Así, las 12 compras para el consenso ofrecerían un crecimiento de los beneficios en el trienio del 25%, con un multiplicador de beneficios de 19,4 veces y una rentabilidad por dividendo de cara a este ejercicio del 3,7% de media.

En Europa, las recomendaciones de compra se han anotado casi un 25%

Esto es lo que ha pasado este año en España. ¿Y en Europa? También. De igual forma, si se hubiese conformado una estrategia exclusivamente con las recomendaciones de compra del EuroStoxx 50, a día de hoy se hubiese logrado una rentabilidad de casi el 25% frente al 20 que se ha revalorizado el índice desde el primero de enero. En este caso, no obstante, sólo tiene un consejo negativo, que es Amadeus y la cual se anota algo más de 10 puntos porcentuales.

"Con Mifid II, el análisis se ha reducido en cantidad pero ha mejorado en calidad porque al final ahora el buy-side tiene que elegir qué análisis pagar y ahí sólo se imponen los mejores", arguye Peiró. "Por eso el sell side se está especializando, con lo que quizás las grandes están perdiendo cierta calidad en detrimento de las medium y small caps", añade.

2016, el único borrón del lustro

Si sólo atendemos a la fotografía de este año podemos pensar que el acierto de los analistas puede ser casual pero mirando los resultados de los últimos cinco años sólo en uno los consejos de venta lo han hecho mejor que los de compra. En cuatro de los últimos cinco, los valores con consejos de compra no sólo baten a las ventas sino que también mejoran los rendimientos del propio Ibex. En 2015 los semáforos verdes obtuvieron un rendimiento de casi el 20%, 27 puntos más que el índice de referencia español. Al año siguiente fue el único borrón al caer algo más de un 5%, 3 puntos más respecto al Ibex, que en 2017 sumó un 7,4% pero se quedó muy lejos de los casi 27 puntos de los carteles de compra. Ya el año pasado volvieron las pérdidas tanto para el selectivo (cedió casi un 15%) como para las recomendaciones favorables que, eso sí, limitaron los números rojos hasta el 6,5%.