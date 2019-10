El universo Switch de Nintendo se mete en el gran mercado chino

Si las proyecciones son acertadas, en 2023 China contará con más de 350 millones de jugadores de videojuegos. En la actualidad es el segundo mercado más importante para la industria por detrás de Estados Unidos. Según los datos de Newzoo, el año pasado el gigante asiático generó para el sector unos 40.000 millones de dólares en ventas.

Unas cifras que ponen de manifiesto la importancia de estar presente en un país como China. Por ello, no es de extrañar que los inversores le hayan dado a Nintendo su mayor subida diaria de las últimas semanas, del 2%, al conocer que la firma nipona ha dado el primer paso para introducir en China su universo Nintendo Switch, la consola que el grupo lanzó en 2017 y que puede ser utilizada tanto de forma portátil como de sobremesa.

En este sentido, la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión de China ha anunciado que ha aprobado la importación de su videojuego Super Mario Bros U Deluxe, el primer título de Switch aprobado en China. Para la empresa nipona el segmento Switch supone más de un 80% de su facturación.

En marzo del año pasado los reguladores chinos dejaron de dar licencias a nuevos videojuegos, ya que iban a acometer una reestructuación para dar más control al gobierno sobre el sector. De hecho, esta paralización ha provocado que China pierda el número 1 de países por ingresos en esta industria en favor de Estados Unidos.

Para que Nintendo haya conseguido este hito ha necesitado irremediablemente contar con un aliado y se ha buscado a un auténtico caballo ganador, Tencent. Esta firma china es el mayor desarrollador de videojuegos del país y uno de los pesos pesados del sector a nivel mundial. Se prevé que este año el segmento de más rápido crecimiento sea el de la consola con un aumento del 13,4%, según Newzoo.

Además de esta noticia, también se ha conocido que Mario Kart Tour, el nuevo título de Nintendo para iOS y Android, ha registrado 123,9 millones de descargas en todo el mundo en su primer mes disponible, cifra récord para la compañía.

Estimaciones positivas

Según los analistas, en el año fiscal 2020 de Nintendo, que termina en el mes de abril, ganará algo mas de 1.800 millones de euros, lo que supondría el mejor resultado en la última década, además de un crecimiento del 21%. Ya de cara al siguiente ejercicio el beneficio superaría los 2.200 millones de euros.

La firma, que forma parte de la cartera Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista, cuenta con el favor del mercado en forma de recomendación de compra. No es solo que un 87% de los expertos opte por adquirir sus títulos, si no que desde junio de 2018 no recibe ningún consejo de venta.