Nintendo renueva la Switch con un nuevo modelo de hasta 9 horas de batería

Una semana después de haber lanzado la Nintendo Switch Lite, la compañía de videojuegos japonesa ha anunciado una renovación de su modelo original mejorando su autonomía.

El nuevo modelo de Nintendo Switch, que llegará en semanas, mejora la posibilidad de jugar durante más tiempo, estirando el uso de la batería entre 4,5 y 9 horas, frente a las 2,5 y 6,5 horas de la consola original.

La oscilación en el tiempo de autonomía se debe a la exigencia que tenga el propio videojuego al que esté jugando el usuario. Así por ejemplo, la compañía explica que si se juega The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los estandartes de la consola, se podrá tener un tiempo de juego en torno a las 5,5 horas con una única carga.

El renovado modelo de Switch llegará al mercado a finales de agosto y mantendrá su precio actual, aunque la compañía aún no ha confirmado la disponibilidad de ésta en España se espera que el despliegue para renovar la Switch sea global.

Además de relanzar la consola, Nintendo también pondrá a la venta nuevos mandos Joy-Con que llegarán en nuevos colores. Esto no sólo servirá para darle un nuevo toque a la Switch, sino que también servirán para los usuarios que compren la Switch Lite, ya que no incluye este tipo de mandos.