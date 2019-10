Los jóvenes prefieren ahorrar en depósitos al 0% antes que en bolsa

Aunque el porcentaje de ahorradores conservadores se ha reducido ligeramente desde 2009, según la sexta y última edición del Barómetro del Ahorro realizado por Inverco, el español sigue siendo eminentemente conservador. La prueba es que el segundo producto en el que más invierten los españoles son los depósitos al 0%, por detrás de los planes de pensiones. Este producto, carente de rentabilidad, también es la opción favorita de las generaciones más jóvenes. Los menores de 26 años prefieren los depósitos a la bolsa, que es su segunda opción, seguida de los fondos de inversión, en tercera posición.

"El nivel de depósitos en España está por encima de los 900.000 millones de euros, y eso son deberes para nosotros", reconoce Gonzalo Rengifo, miembro del Observatorio Inverco. La cifra cobra sentido si se tiene en cuenta que el 55% de los ahorradores españoles se define a sí mismo conservador (frente al 58% que lo hacía hace dos años o al 62% de 2015). El porcentaje de ahorradores conservadores baja, mientras que el de ahorrador moderado sube poco a poco (representan el 39%, y solo el 6% se considera dinámico). Que ahora haya menos conservadores "puede tener muchas explicaciones", dijo Ángel Martínez Aldama durante la presentación de este estudio, "que van desde la propia evolución de los mercados, al escenario de tipos cero que permanecerá dos o tres años más, o la propia situación económica ".

Los motivos que impulsan a los españoles a ahorrar los detalló Daniel Blanco, miembro del Observatorio Inverco: "Hay tres motivos principales. El primero es crear un colchón para imprevistos (30%), el segundo hacer crecer el capital sin un motivo concreto (26%), y el tercero es complementar el ahorro para la jubilación (25%)".

Los planes de pensiones son el producto en el que más invierten los españoles, a pesar de que este año sufren reembolsos

Precisamente el último, el de complementar el ahorro para la jubilación, está presente en todas las generaciones, aunque en diferente orden de prioridad, lo que lleva, a su vez, a que los planes de pensiones sean el producto en el que más invierten los españoles (seguido de los depósitos bancarios). Algo que a priori puede parecer contradictorio con el hecho de que este año salga dinero de estos vehículos, en concreto 324 millones de euros. "En momentos de incertidumbre el ahorrador prefiere meter su dinero en productos más líquidos, como los fondos de inversión", explicó Blanco. De hecho, el 30% de los ahorradores en fondos los usa para para este fin.

"El volumen en planes de pensiones es el que es por las propias limitaciones del producto, como el límite a las aportaciones, o el inconveniente de la liquidez diaria. Además estos productos también tienen un sesgo de edad, y es normal que llegada la jubilación se retire el dinero del plan", añadió.

Algo positivo a destacar es que el ahorro a corto plazo también está disminuyendo en los últimos años, mientras que los ahorradores de medio y largo plazo (entre 1 y 3 años) cobran cada vez más fuerza y representan ya el 51%. Luego está un 35% que invierte a largo plazo (más de 3 años) y un 14% que invierte a corto plazo.

La mitad de los ahorradores en fondos revisa sus inversiones al menos una vez al mes

Ahora bien, que cada vez haya menos inversores cortoplacistas no significa que no revisen asiduamente sus inversiones. A pesar de los esfuerzos de la industria por transmitir que una inversión debe concebirse a largo plazo, la realidad es que el 49% de los ahorradores revisa sus inversiones al menos cada mes. Y con los partícipes de los fondos de inversión sucede igual, ya que el 54% revisa sus inversiones al menos una vez al mes. "Es positivo siempre que no nos pongamos nerviosos, pero lo que la gente debe tener claro es que las inversiones necesitan tiempo para fructificar. Lo recomendable sería mirar la inversión una vez al año, si el cliente quiere verlo más a menudo... bienvenido, pero son inversiones a largo plazo y no nos podemos poner nerviosos si a corto plazo tienen volatilidad", señaló Daniel Blanco.

Los criterios ESG aún son desconocidos

El último Observatorio ha introducido como novedad preguntas sobre criterios ESG (es decir, relacionados con el medioambiente, sociales y de buen gobierno corporativo), cada vez más presente en la industria de inversión colectiva. Y el resultado es que, a pesar del boom de productos que incluyen este tipo de criterios, el 82% de los ahorradores consultados que invierten en fondos no los conoce (53%) o no invierte (29%) en fondos ESG. "La inversión socialmente responsable empieza con la inversión institucional y sigue con el ahorrador final", reconoce Gonzalo Rengifo, miembro del Observatorio Inverco, que explica que aún queda mucho camino por recorrer.