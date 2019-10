Steven Major (HSBC): "Hay que reducir las expectativas; un 0% en 2020 en bonos puede no estar tan mal"

Víctor Blanco Moro Madrid

Steven Major lidera un equipo que en los últimos años ha sido nombrado repetidas veces el número 1 en el análisis de deuda soberana, según la encuesta de Euromoney. El año pasado avisaba, cuando todo el mundo hablaba de la subida de tipos del BCE en 2019, que la entidad había perdido su oportunidad

En 2019, cuando los gestores de fondos y analistas repasan el buen año que se ha vivido en la renta fija, una de las consignas que más se están repitiendo es reconocer que la cosa no ha ido como se esperaba. El propio Banco Central Europeo (BCE) hablaba, poco antes de que empezase el fatídico mes de diciembre de 2018 para los mercados, de las señales de "vigor" que apreciaba en la economía europea, allanando el camino para la que parecía iba a ser la primera subida de tipos de interés en la zona euro desde 2011. Por aquel entonces, Steven Major, jefe de investigación de renta fija en HSBC, ya exponía sus dudas al respecto, y dejaba claro que, en su opinión, el BCE había "perdido la oportunidad de subir tipos en ese ciclo", ya que él, que vigilaba de cerca las expectativas de inflación a 10 años, no veía las evidencias de fortaleza de las que hablaba el organismo.

Después de un año en el que el BCE finalmente ha dado la razón a Major, con una bajada en la tasa de facilidad de depósito y el anuncio de un nuevo programa de compras de deuda (QE), el experto de HSBC ha vuelto a Madrid y ha ofrecido a elEconomista sus perspectivas para el mercado de renta fija, explicando dónde ve valor en este momento y dando su visión sobre cómo podrían evolucionar las políticas de los bancos centrales, entre otras cuestiones.

Bonos españoles a largo plazo

El experto consigue que una entrevista de renta fija se parezca más a una conversación informal entre colegas, y sorprende en el arranque de la entrevista tomando la iniciativa, y preguntando al periodista: "Voy a empezar yo con una pregunta: ¿Dónde crees que va a estar el tipo de interés del BCE dentro de cinco años?". Major considera que esta es la clave para poder valorar hoy los bonos y se inclina por recordar a los inversores que el tipo de referencia es el -0,5%.

Teniendo en cuenta los últimos datos macro, y las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE, es poco probable que los tipos se incrementen, e incluso parece probable que se tengan que volver a recortar. Además, el BCE se ha comprometido con un nuevo QE. Según Major, es muy poco probable que el tipo supere el 0% en los próximos cinco años. Nadie sabe con seguridad dónde se situarán los tipos, pero en opinión de Major, "no superarán el 2% en Estados Unidos, ni el 0% en la eurozona".

Teniendo esto en cuenta, los bonos soberanos de nuestro país son los mejor posicionados en este momento, según su punto de vista, y el experto explica porqué: "Si un inversor considera que el tipo del BCE no habrá superado el 0% dentro de cinco años, y teniendo en cuenta que el bono estadounidense, en los forwards a cinco años, tienen una rentabilidad superior a los 100 puntos básicos, considero que ahí hay valor. Podría recomendar bonos italianos a largo plazo, o portugueses, pero es en España donde encuentro más calidad, en términos de duración", explica.

Ya en 2018, Steven explicaba su expectativa de que la calificación de crédito de España terminaría igualándose a la de Francia en los próximos años, un buen argumento a favor del bono de nuestro país. Si esto se produjese, el experto cree que el título español tiene potencial para superar al francés en 50 puntos básicos en los próximos años.

Un nuevo mundo en renta fija

Major insiste en que es necesario un enfoque diferente para poder entender el mercado actual de renta fija, en comparación con las décadas pasadas. "Creo que lo mejor que se puede sugerir es que los inversores sean pacientes y realistas, y que rebajen sus expectativas de rentabilidad. Eso es clave. Estoy interesado en la rentabilidad de los bonos españoles a más largo plazo, porque muestran valor, de cara a los próximos años. Si se mira al pasado, claro que las rentabilidades actuales parecen bajas. Pero mirar al pasado y es una estrategia perdedora, en un escenario de japonización", explica.

El experto considera que, de cara a 2020, hay que rebajar las expectativas de rentabilidad en renta fija, ya que será muy complicado conseguir los resultados de 2019, donde se ha llegado a alcanzar el 10% en algunos sectores en el mercado de deuda. Algunos expertos reconocen que lograr un retorno del 0% el próximo año no será un mal resultado, algo que no descarta Major: "Creo que tienen razón. No sería tan malo", reconoce, aunque también señala que "se puede ganar algo de dinero siendo oportunista y jugando con los rangos. A principios de septiembre el bono estadounidense estaba en el 1,9%, y ahora está en el 1,5%. Se puede jugar con la curva", explica. Para él, "la solución para resolver este contexto de mercado requerirá de mucho tiempo. En Japón llevan 20 años con los tipos al 0%. ¡20 años!", destaca.

El experto hace hincapié en algunos de los cambios que parecen estar produciéndose, con la nueva composición que se ha producido en el BCE, cambios que podrían ser un aliado importante de cara a alinear las políticas fiscales con las monetarias. "Hasta donde podemos ver la nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde, está muy bien cualificada para el puesto", explica. "El otro cambio importante tiene que ver con el economista jefe, Philip Lane, quien ha apoyado en el pasado la emisión de bonos comunes en la eurozona. Si esto se hiciese, no sería una solución que resolviese todos los problemas, pero contribuirá positivamente, poniendo en cuestión al Bund como referencia Europa, y resultará en una mayor compresión de los diferenciales de los bonos soberanos en la zona euro", explica Major.