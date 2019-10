"Los bonos corporativos emergentes son el paraíso de los gestores activos"

Víctor Blanco Moro Madrid

Wouter Van Overfelt gestiona el fondo de Vontobel que invierte en deuda corporativa de mercados emergentes, un producto que en los últimos 3 años consigue una rentabilidad anualizada superior al 10%. Citywire lo ha nombrado el mejor gestor europeo (en todas las categorías, más de 4.000) por sus resultados de rentabilidad ajustada al riesgo. El experto explica a elEconomista su manera de invertir, la clave de su éxito, y da algunas pistas sobre la inversión en bonos corporativos de mercados emergentes, que considera que no son más arriesgados que los desarrollados, una percepción que, sin embargo, es muy compartida entre los inversores.

Enhorabuena por el premio. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito?

Para ganar el premio tienes que estar en la clase de activo adecuado y yo he tenido suerte de estar en ella. Dicho esto, tienes que ser el mejor de una clase de activo que ha sido muy buena, y lo hemos hecho muy bien. Nuestro éxito está relacionado con el proceso de inversión.

¿Cómo funciona?

Tenemos dos fuentes de alfa: una es intentar encontrar valores que ofrecen más remuneración relativa asumiendo la misma cantidad de riesgo. Esto es posible porque los mercados están segmentados. La gente no mira todo el universo, y muchos inversores ponen un precio diferente que el que tu consideras para un activo. Lo mismo ocurre en los bonos con grado de inversión frente al alto riesgo. En mercados emergentes la calificación está muy relacionada con el país en el que está basada la emisión. Si eres una muy buena compañía, en un mercado high yield, puede que no consigas una calificación de investment grade porque el país es high yield, pero eso no significa que seas una mala compañía, sólo que estás en el país equivocado. Hay una segunda parte que se basa en invertir en empresas que están teniendo problemas, y que creemos que van a ser capaces de solucionar. Eso genera retornos descorrelacionados. A veces te equivocas, pero si te equivocas menos de lo que aciertas, tienes descorrelación.

¿Cuánto peso cree que deben tener los emergentes en una cartera de bonos de riesgo moderado?

Dependerá de tu apetito de riesgo, pero creo que muchos inversores están seriamente infraponderados en esta clase de activo. Creo que si miras a las rentabilidades de esta clase, son mucho mejores de lo que cree mucha gente. Los mercados emergentes se perciben como muy arriesgados, cuando en realidad no lo son tanto. Si miras a las retiradas de dinero en los bonos corporativos de mercados emergentes, excepto en la crisis de 2008, no han sido mucho mayores que en el soberano estadounidense. Si inviertes a largo plazo, no hay más riesgo en esta clase de activos.

¿Ahora mismo está quedándose más a vencimiento, o juega mucho con las curvas?

Somos muy activos. Los bonos corporativos de emergentes son el paraíso de los gestores activos. Creemos que hay mucha sobrerreacción al ruido político. Sale una noticia y los mercados se mueven mucho porque la gente no pone esa noticia en el contexto adecuado. Cuando invertimos, lo hacemos buscando la subida de precio. Casi nunca invierto para quedarme a vencimiento. Alguna vez lo hacemos, pero la idea es buscar la subida.

Ha generado más del 10% anualizado en los últimos 3 años. ¿Espera que estas rentabilidades continúen en los próximos años?

Espero conseguirlo, pero no lo puedo garantizar. Si inviertes ahora, creo que el 8% en los próximos 5 años es una estimación razonable. Si los tipos se van para arriba, será algo menor, y también si hay más impagos de los que debería, y por otro lado, si hago un buen trabajo y vendo a tiempo, será un poco mayor. Pero creo que un 8% es una buena rentabilidad.

En su bono corporativo, está más invertido en high yield que en bonos con grado de inversión. ¿Es esto habitual?

Tenemos una calificación inferior a la de nuestro índice de referencia, la mayor parte del tiempo tenemos calificación de BB-, y por eso mucha gente piensa que tenemos más riesgo que el país. Creo que esta es una conclusión errónea.

¿Cuál es el horizonte temporal en su fondo? ¿Cuánto tiempo le recomienda a sus inversores que se queden en su fondo?

Para siempre [risas]. Soy un inversor a largo plazo. No es tan importante cuánto tiempo se mantengan, pero es importante que no busquen jugar con el timing del mercado. Eso es muy peligroso. Antes de que el Brexit se votase mucha gente pensó que iba a ser horrible si salía el sí. Luego salió el sí y el mercado hizo un rally. Es muy difícil hacer predicciones para el futuro. Los mercados emergentes son un activo muy sensible. Si inviertes hoy, no te puedo garantizar que mañana vayas a haber ganado. Pero si inviertes, y te quedas 5 años, estoy muy seguro, aunque no pueda estarlo al 100%, de que vas a tener retornos fuertes en tu inversión. A partir de ahí, estar 3, 5 o 10 años creo que no es tan importante. Si eres un inversor a largo plazo, lo más probable es que consigas buenas rentabilidades.