Leverenz: "Muchos países desarrollados se están convirtiendo en emergentes"

Justin Leverenz gestiona uno de los vehículos más grandes del mundo que invierten en mercados emergentes, el fondo Invesco Oppenheimer Developing Markets. El producto tiene 40.114 millones de dólares bajo gestión a 1 de octubre, rozando los 40.156 millones que mantenía el mismo día el American Funds New World, el más grande de los fondos en dólares de la categoría de renta variable emergente global. A 10 años el fondo de Leverenz mantiene una rentabilidad anualizada del 5,85%, el cuarto mejor de su categoría según Morningstar. La gestora ha lanzado en agosto el fondo de Leverenz para la venta en Europa. El experto explica su manera de invertir y opina sobre la situación de los emergentes.

Han traído el fondo a Europa, tras cerrarlo hace cinco años en EEUU por el gran tamaño que estaba adquiriendo. ¿Tenía muchos problemas para encontrar oportunidades de inversión?

La capacidad tiene sus desventajas, principalmente por la gestión de la liquidez, pero también tiene ventajas. En este caso la más clara es que me obliga a hacer valoraciones con extrema cautela. Para mí, que no soy una persona que se enfoque en lo táctico, creo que esto es una ventaja. Soy un inversor de largo plazo, y me quedo con muchas compañías durante periodos de 10 años.

Para usted ¿es importante identificar tendencias a largo plazo para elegir una empresa, o hace un análisis más específico?

No soy un inversor temático. Creo que este tipo de inversores son vagos por naturaleza. Identifican grandes tendencias, como la inteligencia artificial, los vehículos inteligentes... cosas de este tipo. Yo estoy más interesado en encontrar compañías extraordinarias, que en mi opinión se caracterizan por tener crecimientos superiores y tengan una ventaja real para poder sostenerlos. Para mi, como inversor, creo que la característica más importante es la curiosidad y la creatividad. Todas las empresas en las que yo invierto tienen alternativas de negocio reales que se irán desbloqueando durante años. Tratamos de encontrar empresas de tecnología que tengan un abanico de distintas opciones reales. Pero muchas industrias tradicionales también tienen opciones reales, como empresas de servicios financieros que tienen capital almacenado y que lo pueden utilizar para crecer de forma no orgánica.

¿Hay algún país que le parezca especialmente interesante para encontrar oportunidades de inversión?

Hay una percepción de que los mercados emergentes crecen más rápido que el mundo desarrollado, y la realidad es que esto no es cierto para la mayor parte de emergentes. Hay una gran excepción, y esa es China. Ha sido, claramente, el motor del crecimiento económico del mundo y creo que lo va a seguir siendo durante un largo periodo de tiempo. Pero mi manera de invertir no se centra en encontrar una buena historia de crecimiento macroeconómico. Yo busco historias de crecimiento micro.

La percepción de que invertir en emergentes es muy arriesgado por la inestabilidad política, ¿está cambiando con el actual panorama político en los mercados desarrollados?

Si miras la volatilidad de la renta variable de mercados emergentes, históricamente ha sido mayor que la que tienen las empresas en los mercados desarrollados. Yo creo que lo que está pasando es que muchos países desarrollados se están convirtiendo en mercados emergentes. Siempre pensamos que los emergentes iban a ir convirtiéndose en desarrollados, porque a medida que crecieran, iban a ser más estables. Eso es cierto en parte. Pero lo que también estamos viendo es que los países desarrollados cada vez tienen más inestabilidad política, y están creciendo a niveles más lentos. En muchos emergentes ha habido una desigualdad económica masiva y esto se ha importado a los desarrollados. Hemos visto un aumento de la desigualdad, en Europa, e incluso en Japón. Y desde luego en EEUU.

¿Cómo cree que acabará la guerra comercial entre Estados Unidos y China?

No creo que esto sea una guerra comercial. Es una factor que va a ser permanente en la geopolítica. Nunca he creído que todo esto sea por el comercio. Lo que hay detrás es un cambio gigante en las estructuras de poder mundiales. China cada vez es más competitivo tecnológicamente y esto es un problema a medio plazo para EEUU. Otro es que la influencia de China en Asia ha crecido enormemente en los últimos 10 años, mientras que EEUU ha bajado mucho su presencia tras Afganistán e Iraq. Tenemos instituciones internacionales en el mundo que eran muy apropiadas tras la Segunda Guerra Mundial, pero no están siendo muy flexibles para amoldarse al crecimiento de China. Creo que terminará habiendo un acuerdo comercial, pero que las hostilidades no van a terminar, porque China va a seguir creciendo y creo que a Estados Unidos le está costando mucho aceptar esto con elegancia y humildad.