ArcelorMittal debería subir más de un 46% para estar en su 'precio justo'

No es ninguna sorpresa que 2019 no está siendo el año de ArcelorMittal. En momentos complicados del ciclo, este tipo de compañías suelen ser las primeras en sufrir las consecuencias ya que su negocio está muy ligado al devenir de la economía. En este caso, el principal lastre del sector está siendo la caída de la demanda del acero.

A este respecto, las acciones del grupo ceden desde enero más de un 27%, si bien ha logrado recuperar terreno, ya que llegaron a descender casi un 37%. Estos datos sin embargo no empañan la opinión de los expertos sobre ArcelorMittal que no solo luce una sólida recomendación de compra, si no que cuenta con un gran potencial.

Así, los analistas creen que para estar en su valor justo debería escalar en bolsa más de un 46% en los próximos doce meses. Esto implicaría que su precio alcanzase los 19,39 euros, 6 euros por encima de su cotización actual.

"Los resultados del segundo trimestre de 2019 fueron más débiles de lo esperado. Sin embargo, la gestión de las variables internas de la compañía (con medidas de control del circulante, reducción de capex, los ajustes temporales de producción, etc) debe permitir la generación de caja en un entorno tan complicado en márgenes como el de 2019", indican desde Bankinter.

Según las previsiones, el margen bruto de la compañía será en el presente ejercicio del 7,8%, o lo que es lo mismo, de cada 100 euros que ingrese, 7,8 euros serán beneficio bruto. Una cifra que ha ido mermando a lo largo de los meses pues en enero la estimación era del 12,8%. Lo mismo ha ocurrido con su ebitda y sus ganancias netas. En el primer caso, hace once meses se preveían casi 8.600 millones de euros, mientras que ahora esta cantidad ha caído un 40%, hasta el entorno de los 5.180 millones.

No obstante, desde Credit Suisse indican que "las ganancias de la industria del acero en Europa se recuperarán a partir de 2020, ya que es probable que la producción en China se deteriore a la misma vez que los recortes de producción y las restricciones a las importaciones deberían estabilizar sus precios".

La parte más sangrante para ArcelorMittal en lo que a previsiones se refiere ha venido por el lado del beneficio neto. Y es que el consenso de mercado espera que en 2019 la empresa gane 465 millones de euros frente a los más de 4.100 millones proyectados a principios del ejercicio. El nivel de apalancamiento tampoco ha sido una excepción y en estos momentos la previsión es que su deuda supere a su ebitda en 1,9 veces frente a las 0,5 veces de enero. Desde Bankinter prevén que "retorne a niveles de 1,2 veces en 2020".

"La compañía sigue muy de cerca el conflicto comercial, motivo por el cual ha sufrido en bolsa la amenaza proteccionista y espera, con expectación, un pacto. Y es que es un tema clave, puesto que cada vez que aparece alguna noticia esperanzadora sobre un acuerdo, la cotización de la compañía sube", explica Ismael De La Cruz, analista de Investing.com.

A este respecto, en una entrevista con elEconomista, Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones Banca Privada de Ibercaja, indicaba que no ve un acuerdo entre ambas potencias en el corto plazo, principalmente porque el conflicto no es tanto de aranceles sino de quién va a ser el líder mundial en las próximas décadas.