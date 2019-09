Democratizar la inversión (VIII): Qué espero ganar

La columna vertebral de lo que hemos querido hacer en elEconomista es que nuestros lectores utilicen el medio para tomar sus decisiones de inversión. Esta idea tenía una segunda derivada: no se puede decir qué tienes que hacer y no decir cómo ha funcionado lo que hemos dicho que se haga.

Como además alguien independiente tiene que auditar lo que estás publicando, porque si no corres el riesgo de seleccionar valores para la primavera como si fuera el catálogo de El Corte Inglés, elEconomista hoy es el único medio de comunicación en España que cuenta con dos índices que selecciona valores de calidad, calculados por Stoxx: el Eco10 y Eco30. Este último, además, tiene su versión en formato fondo con los costes reales de un producto, el Tressis Cartera Eco30. Curiosamente, porque a un gran gestor de este país se le ocurrió decirme un día que lo que nosotros hacíamos "estaba muy bien, pero que era hacer experimentos con gaseosa". Ya tenemos cosecha propia, porque el fondo está a dos semanas de cumplir su primer año de vida, y nuestro deseo es hacer crianzas y reservas.

Pero saber qué hacer solo resuelve la mitad del problema de invertir. Hay otra incógnita en cuál es la expectativa de rentabilidad que puedo esperar del mercado en función de mi perfil inversor. Esta es una obsesión que me ha llevado los últimos años, quizá por algo tan humano cuando uno encuentra una solución que es agrandar el perímetro para encontrar una dificultad mayor. El hombre eligió ir a la Luna no porque fuese fácil, sino porque era difícil.

Todo empezó cuando hace años, con el fin de la guerra de los depósitos y una renta fija en mínimos de rentabilidad, escuchaba a mucha gente decir que eran conservadores y se conformaban con un 3% de rentabilidad. No lo sabían, estaban pidiendo peras a un olmo. El escenario se ha agravado con lo que a mí me gusta llamar la bacanal de la renta fija. Los perfiles prudentes y moderados llevan en el año rentabilidades en cartera del 5%, sin asumir riesgos, con el convencimiento de que, como Draghi deja la discoteca con otra barra libre de compra de bonos, la fiesta es ilimitada. Y casi nadie es consciente de que estamos extenuados, es inviable otro año como el que llevamos en renta fija, aunque el coma etílico de los bonos no se vaya a producir.

Con el objetivo de conocer a qué rentabilidad aspiramos a un año vista, nace el Barómetro de Expectativas de Rentabilidad (BER). Once perfilaciones que van desde el riesgo mínimo al 100 por cien agresivo. Para la parte prudente hemos decidido utilizar la parte proporcional de lo que se espera ganar con el Bloomberg Barclays Global Aggregate. En la agresiva la estimación de ganancia media que generan por PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) los dos principales ín-dices que seguimos los inversores europeos, el S&P 500 y el Stoxx 600.