Ence cae en bolsa después de que Santander le dé su peor precio objetivo

Ence se sitúa como el 'farolillo rojo' del Ibex 35 este miércoles. Sus acciones sufren caídas superiores al 3% y se juegan los 4 euros después de que los analistas del Santander hayan rebajado un 18% el precio objetivo que le otorgan, hasta el nivel más bajo desde que cubre el valor.

En concreto, estos expertos han recortado el precio objetivo de Ence desde 7,70 euros por acción a 6,30 euros. No obstante, han mantenido su recomendación de 'comprar'.

Estos nuevas previsiones suponen, en cambio, otorgarle de todas formas un alto potencial en bolsa: Santander ve en Ence un recorrido al alza en el corto plazo del 57,5% desde sus niveles actuales de cotización.

Ningún analista recomienda 'vender' desde mayo

De hecho, las perspectivas del banco cántabro son incluso más optimistas que las del consenso de mercado de Bloomberg. Este conjunto de analistas otorgan a la fabricante de celulosa un precio objetivo medio de 6,03 euros por acción. O lo que es lo mismo, un potencial del 50,75%.

Así, desde principios de mayo ninguno de estos expertos recomienda 'vender' títulos de Ence. Es más, la mayoría (el 66,7%) aconseja 'comprar' y el 33,3% restante, 'mantener'.

Resistencia en los 4,15 euros

Pese a todo, la compañía lleva definiendo en los últimos meses un "canal bajista", según Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

Ence no consigue así superar la resistencia que tiene en los 4,15 euros. Y hasta que no lo haga, no abrirá la puerta a "un ataque a la zona superior del canal", es decir, a mayores subidas en el corto plazo.

Aunque tampoco se deben encender las alarmas: Ence no dará tampoco señas de "debilidad destacable"en bolsa, según Almarza, mientras su cotización no ceda los 3,74 euros. De hacerlo, "confirmaría un pequeño patrón de giro bajista que podría abrir la puerta a nuevos mínimos decrecientes".

Por todo ello, desde Ecotrader recomiendan "una estrategia agresiva" que se abre desde los 3,88 euros. "Pero si pierde los citados 3,74 euros recomendaríamos cerrar posiciones", indican.