La estadística consagra a abril como el mes más alcista del año en Europa

A escasas horas para el cierre semanal y mensual que tendrá lugar este viernes, la euforia que ha inundado los parqués europeos durante buena parte de abril se ha visto ligeramente atenuada. El EuroStoxx 50 ha dado signos de debilidad en las últimas horas, tras haberse mostrado incapaz de superar las resistencias de envergadura que alcanzó la semana pasada en los 4.400/4.415 puntos.

Esta cota, que ya frenó las subidas del índice continental en 2021 y 2022, también ha secado ahora sus ascensos y ha favorecido la espiral bajista en el selectivo que le ha llevado finalmente a perforar soportes este miércoles.

"La cesión de los mínimos de la semana pasada (4.360/365 puntos)", explica el analista técnico y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, "pondría sobre la mesa la posibilidad de asistir a un proceso más correctivo que consolidativo que podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar la zona de los 4.140-4.100 puntos".

No obstante, este proceso no enmascara las estadísticas que entronan el mes de abril como el más alcista históricamente hablando. Pese a los últimos descensos, el EuroStoxx 50 cerrará abril por encima de los niveles en los que se movía en marzo al revalorizarse cerca de un 1%. Se trata de un porcentaje, eso sí, inferior al que cosecha de media en los últimos 30 años, que ronda el 2,5% y que es el más elevado registrado en ningún otro mes del año.

Y es que, el selectivo europeo ha conseguido anotarse ganancias en 23 de las últimas 30 ocasiones, es decir, en un 75% de los casos.

No es de extrañar teniendo en cuenta que el siguiente mes, mayo, es temido por propios y extraños por ser el protagonista de uno de los aforismos más famosos del mundo bursátil, el que reza aquello del sell in may and go away (vende en mayo y márchate). 

Tal y como explica Greg Meier, director de economía y estrategia global de Allianz Global Investors, "la idea se dice que empezó en el antiguo distrito financiero de Londres, cuando los banqueros que querían escapar del calor veraniego vendían en mayo, se marchaban y volvían el día de St. Leger Stakes, una famosa carrera de caballos inglesa que se celebra a mediados de septiembre". 

Según explica el experto, el término se acortó y se popularizó en el siglo XX, cuando los estrategas de Wall Street descubrieron un patrón histórico de rendimientos del índice S&P 500 comparativamente más altos desde noviembre hasta abril. "Así, un viejo aforismo inglés asociado a las vacaciones y las apuestas hípicas se convirtió en uno de los factores estacionales más conocidos del sector de las finanzas", matiza.

En el caso del Ibex 35, ocurre igual. El mes de abril también es históricamente el más alcista del mercado con una revalorización media del 2,1% de media en los últimos 30 años, muy superior a la que ha registrado este año, que apenas alcanza también el punto porcentual.

Para Miguel Uceda, Director de Inversiones de Welzia Management, se trata del "patrón estacional más conocido en la renta variable durante el semestre que va de mayo a finales de octubre, donde tradicionalmente se han obtenido rentabilidades peores que en el semestre de noviembre a abril".

Y es que, el experto asegura que tomando como referencia la serie histórica del S&P500 desde el año 1950 observamos que la rentabilidad media de este semestre ha sido del 6,77% en comparación con el 1,56% durante el período de mayo a octubre siendo noviembre y abril los meses con mayores subidas en el índice.

Por eso, cada vez hay más inversores que buscan sacar ventaja de invertir atendiendo a la estacionalidad. Albert Parés, gestor de Annualcycles Strategies, es uno de ellos. "Tener en cuenta el ciclo anual nos da un ratio de acierto más alto", señala el experto, que proporciona a sus clientes el mejor momento en el que invertir según el comportamiento histórico de los activos en los que toma posiciones.

Agosto, el lado opuesto

En el lado opuesto de la balanza se encuentra el mes de agosto, que se ha convertido en el mes más bajista históricamente para el EuroStoxx 50.

Así lo refleja la media de los últimos 30 años que ofrece Bloomberg, que muestra como el selectivo continental cede un 1,4% de media durante los días que dura ese mes. Una cifra superior a los números rojos registrados en mayo, que siempre suele estar bajo la lupa de inversores y analistas.

"La pauta estacional de agosto es claramente bajista para el EuroStoxx 50. El verano no suele ser muy bueno para la bolsa europea y agosto y septiembre suelen ser meses duros", explica Parés.

Y también ocurre lo propio en EEUU con el S&P 500 y a este lado del Charco con el Ibex 35, que también acumulan en el mes de agosto su peor registro del ejercicio.