Mediapro suma contratos públicos por un 54% más de valor en lo que va de año

El Grupo Mediapro ha logrado 29 contratos públicos este año por un valor total de cinco millones de euros. Si se compara con los datos del 2022, los contratos se han incrementado un 61% y su valor, un 54%. Así, y según los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, el año pasado el grupo cerró 18 contratos por valor de 3,2 millones. No obstante, el año todavía no se ha cerrado y puede que se acabe llevando más contratos. Esto se explica porque el grupo ha participado en más concursos este año. "Los concursos son fluctuantes", explican, por lo que no todos los años hay la misma oferta ni ganan tantos concursos.

De hecho, desde Mediapro explican esta oscilación: "Ha habido años que los concursos públicos han supuesto dos millones de la facturación total, y otros que han ascendido hasta 48 millones de los ingresos globales".



Si se tiene en cuenta el valor de los contratos públicos prepandemia, estos se han quintuplicado en un lustro pasando de 1,3 millones en 2019 hasta los cinco millones actuales. El grupo asegura que "la Administración Pública es un 'cliente' muy importante y nos gusta cuidar nuestra presentación a los concursos.Además, pocas empresas en España ofrecen el catálogo de servicios que nosotros tenemos".

Los contratos de 2023

El 29 de este mes, Mediapro ganó dos contratos otorgados por la Dirección de Compras de la Corporación de RTVE. Uno por valor de 18.200 euros para el alquiler cablecam 2D para la grabación de un programa y otro por 9.100 euros para el alquiler camrail robotizado. Del total de contratos ganados por este año, se lleva la palma el otorgado por la Dirección General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, en septiembre, que tiene un valor de 1,16 millones. El objetivo era el alquiler de unidades móviles. Le sigue de cerca un contrato de 900.000 euros de la misma entidad contratante, aunque en este caso era para la producción de doblajes y subtitulaciones.

El podio lo completa el contrato aprobado en febrero con un valor de 800.000 euros de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya con el fin de aportar servicios para el aprendizaje.

Este año, y más concretamente, estos últimos meses, Mediapro ha sufrido un cambio en su dirección. Jaume Roures rompió todos sus lazos con la compañía tras 30 años de gestión y a raíz de su destitución.



Venta del 5%

Roures vendió el 5% de sus acciones al fondo chino Orient Hontai, que ya controla el 85% de la compañía catalana. No obstante, el importe de la transacción no ha trascendido, aunque durante las últimas semanas se ha estado especulando y se estima que puede rondar entre los 40 millones y los 100 millones. El resto de las acciones de Mediapro se las reparten entre Tatxo Benet, otro socio histórico de la firma y que también posee un 5%, y la multinacional británica WPP, con un 10%.

De hecho, cuando Roures fue destituido por el consejo de administración de Mediapro, Benet alegaba que "no hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad. No solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio".