Jaume Roures vende su 5% de Mediapro a Orient Hontai

Jaume Roures rompe todos los lazos con Mediapro tras 30 años de gestión y vende el 5% de sus acciones al fondo chino Orient Hontai, que ya controla el 85% de la compañía catalana.No obstante, el importe de la transacción no ha trascendido, aunque durante las últimas semanas se ha estado especulando y se estima que puede rondar en los 40 millones de euros y los 100 millones.

El resto de las acciones de Mediapro se las reparten entre Tatxo Benet, otro socio histórico de la firma y que también posee un 5%, y la multinacional británica WPP, con un 10%. De hecho, cuando Roures fue destituido por el consejo de administración de Mediapro, Benet alegaba que "no hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí".



Roures fue el presidente y consejero delegado hasta el pasado 27 de octubre, cuando el fondo chino se salió con la suya. Orient Hontai, que controla su participación a través de Southwind Media, entró en el capital de Mediarpo en noviembre de 2021 tras inyectar 620 millones de euros, de los que 150 millones se destinaron a "cubrir las necesidades de la compañía" y los otros 470 millones para "una ampliación de capital adicional", según anunció entonces el grupo español. OHC permitió así a Mediarpo reducir su endeudamiento.

El acuerdo contempla entonces que los fundadores de la compañía, Jaume Roures y Tatxo Benet, siguieran al frente de la misma como consejeros delegados. Sin embargo, los problemas internos entre Roures y la firma china lo han impedido. Según informó Reuters el pasado 10 de octubre, Orient Hontai está además analizando una posible desinversión.