El consejo de administración de Mediapro destituye a Roures

Mediapro aprueba la destitución de Jaume Roures tras 30 años de gestión.El fondo chino Orient Hontai, accionista mayoritario de la compañía y que pose el 80% del capital, ha conseguido por fin su objetivo. Orient llevaba tiempo pidiendo la cabeza de Roures por desavenencias internas entre ambos.

Hasta ahora Roures, que posee el 5% de las acciones, era consejero delegado junto con Tatxo Benet, otro socio histórico de la firma y que también posee un 5% de las acciones. El consejo de administración ha ratificado a Benet en sus cargos, que ya venía ejerciendo en la última década, y se queda al frente de Mediapro. En el accionario, además de los dos consejeros delegados y del fondo chino, también está la multinacional británica WPP con un 10%.

En palabras de Benet, "no hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí".

El fondo de inversión chino Orient Hontai Capital (OHC), que controla su participación a través de Southwind Media, entró en el capital de Mediarpo en noviembre de 2021 tras inyectar 620 millones de euros, de los que 150 millones se destinaron a "cubrir las necesidades de la compañía" y los otros 470 millones para "una ampliación de capital adicional", según anunció entonces el grupo español. OHC, que es el mayor fondo chino de capital privado, permitió así a Mediarpo reducir su endeudamiento por debajo del ratio de tres veces su ebitda, el resultado bruto de explotación.

El acuerdo contempla entonces que los fundadores de la compañía, Jaume Roures y Tatxo Benet, siguieran al frente de la misma como consejeros delegados. Sin embargo, los problemas internos entre Roures y la firma china lo han impedido. Según informó Reuters el pasado 10 de octubre, Orient Hontai está además analizando una posible desinversión.

Últimos movimientos

Mediapro ha realizado en las últimas semanas una fusión de sus tres filiales. Así Grup Mediapro SA, Mediapro SAU e Invictus Media. De este modo, la compañía audiovisual ha simplificado su estructura.

La filial de Gruop Mediapro ha reducido tanto sus ingresos como su beneficio. Según las últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, la firma cerró el 2022 con una cifra de negocio de 440,9 millones de euros, un 12% menos que el año anterior. Además, el resultado cayó más de la mitad, hasta situarse en 45,5 millones. No obstante la matriz logró mantener la facturación entorno a los 1.200 millones y redujo su deuda neta hasta los 435 millones.