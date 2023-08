Netflix lanza un proyecto piloto para jugar a sus videojuegos en televisión y ordenador

La plataforma de streaming Netflix da un paso más y busca ampliar su gama de ofertas para sus clientes reforzando sus áreas de negocio, aunque ya desde 2021 ofrecía videojuegos para móviles y tablets.

Ahora, Netfllix ha lanzado un proyecto piloto para jugar a sus videojuegos mediante la televisión o el ordenador, aunque de momento solo estará disponible en Reino Unido y Canadá y "solo a un pequeño número de usuarios", según ha comunicado la compañía. "Estamos trabajando duro para llegar a donde están los usuarios, con un servicio accesible, fluido y omnipresente", apunta el documento.

Entre los títulos de los juegos que se pondrán en marcha destacan nombres como "Oxenfree" del estudio Night School Studio (Netflix) y "Molehew's Mining Adventure", "un juego arcade de minería de gemas", explica el comunicado. El objetivo es que los usuarios utilicen su teléfono móvil como mando para los juegos en televisión, mientras que los consumidores de Mac y PC harán uso de su teclado y un ratón.

Hasta el momento, Netflix tiene un repertorio de más de 50 juegos para móviles disponibles entre los que se encuentran "Cut the Rope Daily" (ZeptoLab), "The Queen's Gambit Chess" (Ripstone Ltd) o "Sonic Prime Dash" (SEGA HARDlight), lanzados este año.

Objetivos a corto plazo

El proyecto todavía está en una fase muy temprana de desarrollo, sin embargo, la finalidad final de Netflix es que los juegos funcionen en dispositivos reproductores multimedia de televisión como, por ejemplo, Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, televisores LG, entre otros, y a través de su página web para las computadoras.

En marzo de 2023, la plataforma declaró que tenía programado lanzar 40 juegos para finales de este año, que contaba con 70 más en desarrollo junto a sus socios y que en sus estudios se estaban desarrollando 16 juegos internos.

No cabe duda que la decisión de Netflix de poner fin a las cuentas compartidas les ha costado caro. De hecho, la plataforma de streaming perdió más de un millón de usuarios (que no de suscriptores) en España en el primer trimestre 2023, según el grupo de investigación de mercado Kantar, en una señal de que las medidas enérgicas del gigante del streaming contra el uso compartido de contraseñas podrían ser contraproducentes. Durante 2022, aproximadamente 9,6 millones de usuarios pagaron por los servicios ofrecidos por la plataforma en España, según datos de Statista.

"Está claro que esta fuerte caída se debe a las medidas de restricción", ha valorado Dominic Sunnebo, director de información global de la división Worldpanel de Kantar.