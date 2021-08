Casado cierra la puerta a negociar un acuerdo para renovar el CGPJ

El líder del PP, Pablo Casado, cerró la puerta a las reiteradas llamadas del Gobierno y del PSOE y UP para que se siente en la mesa de negociación para desbloquear la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), cuya cúpula se mantiene en funciones desde 2018.

En el transcurso de su intervención en el acto Unidad nacional y Estado autonómico frente al nacionalismo, celebrado ayer en Barcelona, Casado afirmaba ayer que el Gobierno "abandone toda esperanza. No vamos a contribuir a esa politización del CGPJ, y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces",

El líder del PP argumentó que así lo recoge la Constitución y lo pide el Consejo de Europa.. "Lo que Sánchez está haciendo con la Justicia española para permanecer en el poder es de extraordinaria gravedad, aseguró.

Y criticó que "Sánchez ha atacado al Tribunal Supremo, ha ocupado con una colega de partido la Fiscalía, ha renunciado a defender nuestra justicia en Europa y ahora pretender seguir politizando el CGPJ".

Esta era su respuesta a las demandas del PSOE el pasado lunes para que inicie las negociaciones, tras 1.000 días de bloqueo, al tiempo que acusaba a los populares de "sabotaje institucional" y de secuestrar la Constitución.

Tras el Consejo de Ministros, el titular la cartera de Presidencia, Félix Bolaños, a la vista de las palabras de Casado, acusaba al PP de falta de madurez y denunciaba que la condición que ha puesto ahora el líder de los populares de que se renueve ya el sistema de elección para que pase a manos de los jueces no es más que una excusa, que el Gobierno no está dispuesto a asumir. A acusado al PP de emplear "mil excusas diferentes", manteniendo siempre una "falta de voluntad absoluta".

Finalmente, Bolaños ha señalado que "ahora dicen que esa ley no les gusta y que por eso no la cumplen. Son 1.000 días en los que el PP no cumple la Constitución y la ley con el argumento de que quieren cambiarla, un argumento legítimo pero deberían tener mayoría para hacerlo".

Por otra parte, el líder de los populares, ha afirmado que si es presidente del Gobierno aprobará el delito de referéndum ilegal, prohibirá los indultos para los delitos de sedición y rebelión, y aprobará un delito de rebelión impropia que no requiere violencia, que ha equiparado a los delitos de "alta traición" que hay en otros países.

El líder del PP anuncia que si llega a la Moncloa aprobará el delito de referéndum ilegal

Al exponer su plan a impulsar en Cataluña si llega a La Moncloa, ha explicado que también quiere suprimir el Diplocat y la acción exterior de la Generalitat; modificar la ley audiovisual, para "terminar con la propaganda" de los medios públicos catalanes; y cambiar también la ley de educación, para acabar con lo que él ve como adoctrinamiento en las escuelas catalanas, entre otras propuestas.