El Supremo da tres días a las acusaciones para reformular la petición de cárcel contra el fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que instruye la causa por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio este lunes un plazo de tres días a las acusaciones para que reformulen sus escritos de petición de cárcel, tras los últimos giros del caso.

El alto tribunal decidió el pasado 29 de julio archivar la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, hasta entonces también imputada por revelación de secretos, al considerar que era su obligación informar a García Ortiz sobre la investigación abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sin que eso conllevara una voluntad de hacer pública la información.

Cabe recordar que el fiscal general está imputado por, presuntamente, filtrar a la prensa un email del abogado de González Amador intercambiado con la Fiscalía de Madrid en el que se proponía admitir los delitos contra la Hacienda pública a cambio de alcanzar un pacto.

Tras la exoneración de Pilar Rodríguez, el magistrado pide a las acusaciones que reformulen sus escritos, si lo consideran, para adaptarlos al cambio. Hasta el momento, pedían hasta seis años de cárcel para García Ortiz.