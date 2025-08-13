El domingo los graduados sociales celebran el sorteo del cupón de la ONCE de su centenario como profesión

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el sorteo del cupón de la ONCE conmemorativo del "Centenario de la Profesión de Graduado Social".

Este cupón conmemorativo se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del centenario de la profesión de Graduado Social, cuyo origen se remonta al Real Decreto de 17 de agosto de 1925, que dio lugar a las Escuelas Sociales y sentó las bases de esta figura clave en el ámbito laboral y jurídico.

Bajo el lema "Construyendo el futuro de las relaciones laborales", se han emitido 5,5 millones de cupones, que ayudarán a difundir por todo el país este suceso de especial relevancia para la profesión y la sociedad.

Joaquín Merchán, Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, indica, "se trata de un gesto que simboliza el reconocimiento institucional y social a la labor desarrollada por nuestra profesión y supone un motivo de orgullo para todos los que formamos parte de este colectivo".

Este año ja ONCE ha dedicado cupones este año: al 25.º aniversario de la Fundación También (31 de marzo de 2025), por la promoción e inclusión social de personas con discapacidad a través del deporte adaptado, con el lema "Fomentando la inclusión de la discapacidad mediante el deporte adaptado" ; a la Innovación Inclusiva (21 de abril de 2025), coincidiendo con el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación; 40º aniversario del Circuito de Jerez–Ángel Nieto (27 de abril de 2025), en paralelo al Gran Premio de España de MotoGP; y al 40.º aniversario de la Zurich Maratón de Sevilla (23 de enero de 2025, la maratón "más plana de Europa. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la ONCE con la visibilización de hitos relevantes para la sociedad y diferentes colectivos.