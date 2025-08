Trabajaba en periodo de prueba en un Burger King y dio positivo en COVID: le despidieron a la media hora y ahora cobrará una indemnización de 9.000 euros

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha declarado nulo el despido de un trabajador de un Burger King de la capital murciana que enfermó de COVID durante el periodo de prueba y fue despedido a los treinta minutos de haber comunicado su positivo en la enfermedad.

Tal y como informa el Poder Judicial en su página web, el TSJM ha confirmado de forma íntegra la condena del Juzgado de lo Social Número 5 de Murcia, que declaró que en la extinción del contrato por parte de la empresa tuvo lugar "una relación temporal inmediata entre la comunicación de su estado de salud y la decisión extintiva, sin que la empresa haya acreditado una causa objetiva, suficiente y ajena a todo propósito discriminatorio".

Por eso, explica la sentencia (que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo), "la actuación de la demandada, cesando al demandante, por no superación del periodo de prueba, exclusivamente por su situación de incapacidad temporal cuestionando incluso el origen profesional de la misma, habiendo mediado otra breve contratación previa para desempeñar las mismas funciones, comportó indiscutiblemente una actuación negativa y perjudicial".

En concreto, recoge el texto, con la decisión de la empresa se vulneraron derechos fundamentales del trabajador recogidos en la Constitución, como el derecho a la salud y a prestaciones de la Seguridad Social.

En su recurso, denegado por el TSJM, Burger King defendió que la no superación del periodo de prueba del trabajador "no requería motivación específica", pero el tribunal lo niega y asegura que "la facultad de desistimiento en el periodo de prueba no puede ejercerse con fines discriminatorios ni en vulneración de derechos fundamentales".

Una indemnización de 9.000 euros

El tribunal ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador, al que además ha concedido una indemnización de 9.000 euros por daños y perjuicios y el abono de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la readmisión.

Además, se le tendrán que pagar 350 euros en concepto de vacaciones y salario pendientes y no tendrá que pagar los costes, que serán asumidos por la empresa: un total de