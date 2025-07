El SEPE está quitando el subsidio por desempleo a los beneficiarios que han cobrado una herencia recientemente por superar el límite de ingresos

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en España hay más de 1,7 millones de personas que reciben alguna prestación por desempleo dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De estas la mayoría son prestaciones contributivas, es decir que se tienen en cuenta las cotizaciones previas del trabajador (mínimo de 360 días) para determinar la cuantía a percibir, sin entrar a valorar límites de rentas o patrimonio.

Teniendo en cuenta esto sabemos que una persona que esté cobrando el paro y reciba una herencia no verá afectada su prestación, ya que este subsidio por desempleo no está sujeto a restricciones patrimoniales. No obstante, es habitual que muchos beneficiarios agoten el paro sin haber encontrado trabajo o que no lleguen al mínimo de 360 días exigidos, pudiendo solicitar entonces el subsidio por agotamiento o cotizaciones insuficientes.

Es entonces cuando cobrar una herencia puede convertirse en un contratiempo si no se actúa correctamente. Y es que estas ayudas asistenciales están sí que están sujetas a requisitos económicos, por lo que un ingreso atípico podría hacer saltar las alarmas en el SEPE.

Dinero o bienes patrimoniales, todo influye

Los subsidios por desempleo que no estén sujetos a las cotizaciones del trabajador dependen entonces de la renta de la persona beneficiaria, que no puede tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento. Para 2025 el SMI se ha fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que significaría que no podría percibir más de 888 euros al mes sino quiere perder su subsidio por desempleo.

Al cobrar una herencia es posible que se supere este umbral, por lo que el SEPE puede tomar cartas en el asunto si así lo considera y suspender la prestación. Eso sí, se considerará que genera ingresos directamente al adjudicarse y no cuando se acepta formalmente, diferenciando entre las que sean dinero y las que incluyan bienes inmuebles, avisan los abogados de Heritae.

En el caso de las primeras, habrá que dividir el total recibido entre 12 meses para calcular el ingreso mensual, pudiendo proceder a la suspensión temporal del subsidio si se supera el límite mensual establecido. Como su propio nombre indica, y gracias a su carácter extraordinario, se podrá volver a solicitar la ayuda cuando se cumplan con los requisitos económicos después del cobro de la herencia.

Mientras que si la herencia incluye bienes inmuebles de los que se puedan percibir ingresos de forma continuada, como un piso que después se ponga en alquiler, podrá procederse a la extinción del subsidio al superarse el umbral de renta establecido de forma continuada, y no puntual como en el supuesto anterior.

Siempre hay que avisar

Eso sí, si se supera el límite de 888 euros mensuales para ser beneficiario del subsidio por desempleo al recibir la herencia, hay que avisar al SEPE inmediatamente, ya que hacerlo forma parte de las obligaciones que tienen los desempleados para con el organismo, que debe estar al tanto de cualquier cambio en su situación económica para valorar el estado de sus prestaciones.

El trámite se puede hacer online haciendo clic en este enlace, en el cual solo habrá que identificarse y cumplimentar un formulario en el que hay que detallar la cantidad de dinero que se va a recibir, especificando también que se trata de una herencia.

Es muy importante comunicarlo durante los 30 días siguientes después de aceptar el cobro de la herencia que se recibirá, de lo contrario el SEPE podría considerar que se ha incurrido en un delito y extinguir asimismo la prestación. Es más, también puede requerir la devolución de los importes cobrados indebidamente.