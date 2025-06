Cobró por error un subsidio por desempleo durante cuatro años y el SEPE le pidió 20.000 euros: el Supremo le ha perdonado y no tendrá que pagar

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un trabajador que recurrió la devolución de más 20.000 euros exigida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) después de que el organismo le abonase un subsidio por desempleo por error durante más de cuatro años.

La sentencia da la razón a un trabajador que empezó a cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 55 años en febrero de 2017 y lo hizo de forma continuada hasta marzo de 2021, fecha en la que el SEPE revisó su expediente y comprobó que le había concedido la ayuda de forma errónea y le exigió la devolución de 20.956 euros.

El SEPE acudió al Juzgado de lo Social número 1 de Ávila, que le dio la razón y obligó al ciudadano a devolver ese dinero. Tras un recurso del beneficiario del subsidio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a dar la razón al organismo, por lo que el ciudadano elevó su queja al Supremo.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal, sin embargo, ha revertido ambas decisiones judiciales y ha dictaminado que el trabajador no debe devolver el dinero que se le abonó de forma incorrecta. En la sentencia, que se puede leer en este enlace, se establece que "el beneficiario no hizo ninguna alegación falsa o inexacta que indujera a error al SEPE" y que, por eso, la responsabilidad recae en el organismo, que no puede exigir al beneficiario la devolución del dinero.

El Supremo afirma que "el reconocimiento indebido del subsidio por desempleo es imputable únicamente al SEPE", que "evitó cualquier consecuencia de su propio error, lo que causa un grave perjuicio al beneficiario". Por todo ello, explica la sentencia, se considera que el SEPE "ha hecho recaer toda la carga de su error sobre el beneficiario".

En su escrito, el Alto Tribunal se basa en la doctrina Cakarevic (que recibe el nombre de un ciudadano croata que ganó un caso a su Estado y sirvió como jurisprudencia), que "sostiene que los errores atribuibles exclusivamente a las autoridades estatales no deben remediarse, en principio, a expensas de la persona afectada, especialmente cuando no está en juego ningún otro interés privado en conflicto".

Por último, el Supremo añade otro motivo para negar la devolución del dinero: "La cantidad percibida en concepto de subsidio por desempleo es muy modesta, por lo que debemos inferir que ha sido consumida por el beneficiario para afrontar sus gastos básicos de subsistencia".